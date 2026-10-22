Thomas Reis, le directeur technique de Trabzonspor, a adressé plusieurs messages après la précieuse victoire 2-0 contre les Écossais du Hearts lors de la deuxième journée de la Ligue Europa Conférence, révélant la situation du trio composé de Benjamin Bouchouari, Batista Mendy et Folcarelli, et fixant l'objectif de l'équipe dans la compétition continentale.

Le géant turc a signé une victoire méritée à domicile, mais Reis a affirmé que le début n'avait pas été idéal, et il a déclaré lors de déclarations à la presse après le match : « Je félicite l'équipe et je la remercie. Nous avons rencontré quelques difficultés dans les 15 à 20 premières minutes, puis nous avons réussi à imposer notre style de jeu. »

Il a assuré : « C'était une victoire méritée. Nous parlons ici d'un nouveau milieu de terrain, ce n'était pas facile, mais nous avons réussi à entrer dans l'ambiance du match. Tim a débuté comme titulaire pour la première fois, et nous avons totalement maîtrisé le déroulement de la seconde période. »

Au sujet de la situation de Bouchouari et Mendy, absents des rencontres du championnat turc de première division pendant des semaines, Reis a expliqué qu'un retour direct était très compliqué, déclarant : « Cette situation n'est pas facile pour Benjamin et les autres joueurs, nous l'avons vu lors du match contre la Finlande également. Jouer au sein de l'équipe titulaire après des semaines d'absence n'est pas chose aisée. »

Le technicien allemand a ajouté : « Mendy a joué il y a une semaine, ils se sentent mieux maintenant, mais il ne leur est pas facile de débuter directement. Ils font de leur mieux. »

En revanche, le technicien allemand s'est montré très heureux du retour de Folcarelli après une longue absence due à la blessure, ajoutant : « Je suis très heureux pour Folcarelli, il a été absent pendant longtemps et aujourd'hui il a eu l'occasion de jouer comme titulaire. Nous verrons quelles décisions seront prises concernant tous les joueurs à l'avenir. »

Quant au secret du maintien de la cohésion de l'équipe malgré la concurrence féroce pour les places de titulaires, Reis a insisté : « Nous nous entraînons chaque jour, nous avons des règles et une équipe forte sur le terrain comme en dehors. Ce n'est pas facile, tout le monde veut jouer et certains sont contrariés lorsqu'ils se retrouvent sur le banc, mais je pense que nous sommes unis et tournés vers l'avant. »

Reis a conclu ses propos en révélant l'ambition de l'équipe en Ligue Europa Conférence, déclarant : « Notre entrée en lice européenne a été réussie. Nous devons rester humbles et poursuivre le travail acharné, c'est là notre objectif. Un match important en championnat nous attend, après quoi nous nous concentrerons sur le match suivant. Nous sommes toujours tournés vers le prochain match. »



