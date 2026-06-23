Declan Rice, le milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, a rendu hommage à son coéquipier et capitaine Harry Kane, jugeant « inévitable » son retour au plus haut niveau lors des grandes compétitions et affirmant qu’il racontera un jour avec fierté à ses enfants avoir joué aux côtés du capitaine des Three Lions.

Kane a inscrit un doublé lors de la dernière victoire des siens, 4-2 contre la Croatie la semaine passée, égalant ainsi le record de Gary Lineker avec 10 buts marqués en Coupe du monde, et devenant co-meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre dans la compétition.

À 32 ans, il devancera David Beckham pour occuper seul la troisième place des joueurs les plus capés de l’histoire des Three Lions, avec 116 sélections, lorsqu’il foulera la pelouse de Foxborough mardi pour affronter le Ghana.

« Pour moi, c’est le genre de joueur dont on parle à ses enfants en leur disant qu’on a eu la chance de jouer à ses côtés », a-t-il confié à ESPN. « Cela résume tout son niveau : c’est un vrai grand. »

« J’ai énormément de chance : d’abord parce qu’il est notre capitaine, ensuite parce qu’il incarne un modèle au quotidien et enfin pour son intensité à l’entraînement. Son niveau ne me surprend pas, au vu des buts qu’il marque à l’entraînement, de ce qu’il faisait au Bayern Munich et de ce qu’il accomplit sous le maillot de l’Angleterre. C’est un honneur de jouer à ses côtés, et je me considère très chanceux de pouvoir évoluer aux côtés d’un tel avant-centre. »

Rice a également révélé que Kane s’était adressé au groupe plus tôt dans la journée pour rappeler les résultats récents de l’Angleterre lors de son deuxième match dans les tournois à plusieurs équipes.

Rappelons que, lors de l’Euro 2020, de la Coupe du monde 2022 et de l’Euro 2024, l’Angleterre a chaque fois remporté son match d’ouverture avant de concéder un nul lors de sa deuxième sortie.

Il a conclu : « Nous sommes aussi motivés, voire davantage, pour remporter ce match. Kane l’a rappelé tout à l’heure : lors des derniers tournois, nous avons fait match nul lors de la deuxième rencontre, et nous voulons aborder celle-ci en étant au meilleur de notre forme, prêts à nous projeter, car nous savons exactement ce que cela implique. »

Interrogé sur les performances exceptionnelles de Lionel Messi avec l’Argentine, Declan Rice a simplement répondu : « Messi !… Ce à quoi nous assistons est unique, et ce qu’il accomplit à son âge est incroyable. En tant que supporter, passionné et joueur, c’est un immense plaisir de le voir jouer. »