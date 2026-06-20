« Ricardo Pepi pourrait quitter le PSV pour rejoindre un grand club européen après la Coupe du monde. »

Ricardo Pepi, l’attaquant américain de 23 ans évoluant au PSV, fait la Une de Tuttosport ce samedi matin. Selon le quotidien sportif italien, il pourrait succéder à Jonathan David à la Juventus.

Selon l’édition sportive transalpine, David serait déjà sur le point de quitter Turin, tandis que Dusan Vlahovic s’apprêterait également à partir sans indemnité de transfert.

Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, l’Américain figure parmi les candidats étudiés par la Vieille Dame pour l’avenir.

Le PSV, qui ne compte pas se séparer aisément de son avant-centre, peut toutefois réclamer une indemnité élevée : Pepi est encore sous contrat à Eindhoven jusqu’en milieu d’année 2030.

Plus tôt cette année, l’Américain avait failli rejoindre Fulham, mais le transfert en Premier League avait échoué au dernier moment.

Les deux clubs s’étaient mis d’accord sur une indemnité d’environ 35 à 40 millions d’euros, mais ils se sont heurtés à un désaccord de dernière minute sur la date d’entrée en vigueur du contrat.

Pepi participe actuellement à la Coupe du monde avec les États-Unis, déjà qualifiés pour le tour suivant.