Ricardo Carvalho : "Je n'ai aucun doute sur la réussite d'Eden Hazard au Real Madrid"

L'ancien défenseur de Chelsea et du Real Madrid approuve totalement l'arrivée de l'international belge chez les Merengue.

Après une saison complètement ratée, le veut se racheter la saison prochaine et compte sur ses recrues estivales dont la figure de proue est Eden Hazard pour redorer le blason de la Casa Blanca. Transféré contre 100 millions d'euros en provenance de , l'ancien ailier de va devoir porter l'attaque des Merengue et est attendu comme la nouvelle star du Real Madrid, qui plus est après une saison accomplie avec les Blues.

Présent à Madrid pour un match de gala à Santiago Bernabeu, Ricardo Carvalho a validé l'arrivée de l'international belge au Real Madrid, des propos relayés par Marca : "Eden Hazard une bonne signature pour le Real Madrid. Je le connais bien et je ne doute pas qu'il s'en sortira très bien. Il va avoir plus d'espace en . Il est très rapide, très fort en un contre un et dans une équipe comme le Real Madrid avec de grands joueurs cela va l'aider aussi dans ce registre".

L'ancien défenseur central du Real Madrid a analysé la saison manquée des Merengue sans pour autant se montrer trop alarmiste et sévère avec les coéquipiers de Luka Modric : "Il est vrai que l’année dernière, ce n’était pas ce qui était prévu, mais le Real Madrid sortait de quelques années où il a tout gagné et parfois cela se produit dans le football. Vous devez former une grande équipe et il est important de commencer à gagner des matchs".



Une mauvaise période qui a coïncidé avec le départ de Cristiano Ronaldo à la . Ricardo Carvalho a évolué avec son compatriote au Real Madrid et est revenu sur son transfert en . Le Portugais estime que c'était une décision réfléchie de la part des deux parties : "La vérité, c’est que Cristiano Ronaldo a toujours marqué des buts, mais c’était une chose pour lui et le club, les deux pensaient qu’il valait mieux se séparer".



Enfin, l'ancien défenseur du a évoqué la pépite de , Joao Felix. Ricardo Carvalho n'a pas voulu s'emballer pour l'attaquant des Aigles, qui est annoncé très proche de l'Atletico Madrid contre une somme de 120 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire : "Je n'ai pas joué avec lui. Il est très jeune et il est important de le laisser grandir aussi parce qu'il a du talent".