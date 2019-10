Ribéry : "Pas de place pour Jadon Sancho au Bayern Munich"

Le Français a déclaré que le champion d'Allemagne gaspillerait son énergie à la poursuite de la star anglaise car ils ont déjà des joueurs de talent.

Franck Ribery estime que le n'a pas besoin d'essayer de piquer Jadon Sancho au . L'ailier anglais, qui a quitté pour rejoindre le Borussia Dortmund à l'âge de 17 ans en 2017, a connu une campagne époustouflante en la saison dernière. Jadon Sancho est devenu international anglais et a fait irruption parmi les cibles de pour renforcer son attaque.

Mais le Bayern Munich n'est pas insensible au profil du rapide dribbleur anglais. Le champion d' en titre ne s'est jamais gêné pour enrôler des joueurs à son principal rival. Dans une interview accordée à Sport Bild, Franck Ribéry, qui a quitté le club munichois après douze ans de bons et loyaux services, a déconseillé le Bayern Munich de prendre Jadon Sancho car il y a déjà de nombreux ailiers dans l'effectif dont Gnabry, Perisic, Coman et Müller.

"Il y a déjà beaucoup de concurrence"

"Jadon Sancho est un bon joueur, mais le Bayern a suffisamment de bons joueurs dans cette position. Où doit-il jouer? Il y a Thomas Müller, Serge Gnabry, Ivan Perisic, Kingsley Coman, Philippe Coutinho, Robert Lewandowski. Il y a beaucoup de concurrence. J'espère que Jadon Sancho confirmera sa bonne année, mais il y aurait peu de place pour lui dans l'effectif du Bayern Munich", a expliqué l'ancien ailier du Bayern Munich.

Franck Ribéry demande de la patience enver Serge Gnabry malgré tout son talent : "Serge Gnabry est encore jeune, mais il a du caractère, de la personnalité. Il joue sans peur. Après ses quatre buts contre , on s'attend à plus, mais Serge Gnabry est un homme, pas une machine. Ce n'est pas facile de montrer les meilleures performances à chaque match, mais Serge Gnabry continuera son chemin sans trop de pression pour lui-même".

L'ancien international français considère que Philippe Coutinho représente une belle plus value pour le champion d'Allemagne en titre : "Le Bayern Munich peut désormais jouer avec différentes systèmes de jeu, des variations et Philippe Coutinho est bon pour Robert Lewandowski. Il veut toujours le ballon; Philippe Coutinho assume ses responsabilités et sert ses coéquipiers - l'attaquant qui joue sur le côté ou juste Lewandowski, reçoit d'excellentes passes".