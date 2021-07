Ribéry : "Les adieux de la Fiorentina n'ont pas été faciles"

Franck Ribéry s'est vu signifier la fin de l'aventure par la Fiorentina et regrette ce départ du club de Serie A.

Franck Ribéry ne sait pas de quoi son avenir sera fait pour la saison prochaine. Après un formidable parcours sous le maillit du Bayern, l'international tricolore avait rejoint la Fiorentina à l'été 2019 pour découvrir la Serie A et continuer de s'épanouir sur les terrains.

Une aventure qui a brutalement pris fin ces dernières semaines, le club de Florence annonçant son départ sur les réseaux sociaux. "Les adieux de la Fiorentina n'ont pas été faciles. Je suis une personne entière, j'ai vraiment tout donné, c'est dans ma mentalité, a confié le vice-champion du monde 2006 à Toscana TV, visiblement touché par cette annonce.

"Pendant trois ou quatre semaines, personne ne m'a appelé, j'ai eu l'impression qu’on me manquait de respect. Il m’a semblé que ces deux années où j’ai tout donné n'ont pas été reconnues à leur juste valeur."

Désormais libre de s'engager où il veut, Ribéry espère trouver un nouveau challenge dans la Botte. "J’ai vraiment pensé à continuer à Florence, je n’ai jamais critiqué le club et j’y ai de bons souvenirs, a-t-il poursuivi. Désormais, je voudrais rester en Italie. J’aimerais continuer dans ce championnat.

"Ces deux ans avec la Fiorentina ont été une belle expérience pour moi, pour l’équipe et pour les supporters. C’est dommage, j’aurais aimé continuer une année supplémentaire. Mais c’est la vie et c’est comme cela dans le football. J’ai toujours été disponible, même dans les moments les plus difficiles."

L'ancien marseillais pourrait donc continuer sa route en Serie A, à 38 ans. En deux ans sous le maillot de la Viola, il a disputé la bagatelle de 51 rencontres, inscrivant notamment cinq buts et délivrant dix passes décisives. Mais malheureusement sans parvenir à qualifier l'équipe pour une compétition européenne.

Dernièrement, son nom était également apparu du côté de l'Olympique de Marseille, rumeur vite refroidie par Pablo Longoria, lancé dans un mercato déjà bien fourni : "Ribéry ? Ça, c'est la première nouvelle. Je ne peux que respecter sa carrière, mais on a déjà 4 joueurs à son poste : Ünder, Konrad, Luis Henrique, Radonjic. En ce moment, c'est normal qu'il y ait beaucoup de rumeurs."