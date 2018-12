Ribéry : "Je veux jouer jusqu'à ce que mon corps me dise 'Ça suffit "

Après le match entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich (3-3), Franck Ribéry a pris un peu de temps pour évoquer en exclusivité son futur.

Cette semaine, le Bayern Munich a partagé les points avec l'Ajax Amsterdam au cours d'un match nul spectaculaire en Ligue des champions (3-3). Un résultat qui a comblé les deux équipes, qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition.

Après la rencontre, Franck Ribéry, en fin de contrat en juin 2019, a notamment parlé de son futur, lui qui, à 35 ans, demeure toujours compétitif au plus haut niveau du football mondial.

"Je ne sais pas encore, je veux jouer jusqu'à ce que mon corps me dise: ''Ça suffit "



"Si vous avez eu une aussi longue carrière comme moi, que vous avez été professionnel pendant près de 16 ans, dont 12 au Bayern, alors la question de savoir si j'aime toujours jouer au football ne se pose pas. J'ai toujours donné 100% niveau puissance et performance. J'ai toujours respecté ce maillot. Je n'oublierai jamais ce que le club et les fans ont fait pour moi. C'est difficile, mais c'est la vie dans le football. Nous devons attendre", a-t-il fait savoir à Goal et Sport1 en zone mixte.



"Beaucoup de gens me posent des questions sur ma situation la saison prochaine. Mais je ne veux pas penser aussi loin. Je me sens bien et j'aurai 36 ans dans presque trois mois. Dieu merci, j'ai eu peu de blessures cette saison et j'ai joué à presque tous les matchs. C'est bien. Nous n'avons pas à nous inquiéter autant de la situation", a jugé Ribéry, auteur de 12 rencontres en Bundesliga lors cet exercice 2018-2019, dont 8 en tant que titulaire.

David Alaba a également confié son point de vue sur le thème du futur de Ribéry, soulignant l'impact de son coéquipier au sein du Bayern Munich : "Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu'à l'été, et le Bayern doit décider, de même que Franck, en fonction de ses sentiments. Vous pouvez voir qu'il est toujours en forme et travaille dur pour lui-même et qu'il reste un joueur très important pour nous."