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La Bundesliga sera-t-elle diffusée le samedi soir en prime time à partir de la saison 2029/30 ?

La Bundesliga pourrait adopter un tout nouvel horaire de coup d’envoi le week-end dès la saison 2029/30. Une mesure qui devrait plaire aux supporters.

Selon les informations de Sport Bild, une affiche supplémentaire est prévue le samedi soir en prime time. Cinq fois par saison, une nouvelle rencontre au sommet serait ainsi programmée le samedi à 20 h 30. L’affiche de 18 h 30 serait maintenue.

Ce projet s’inscrit dans la préparation du prochain cycle des droits télévisés nationaux, de 2029/30 à 2032/33. Steffen Merkel, directeur général de la Bundesliga, en est l’un des principaux soutiens. Selon Sport Bild, les 36 clubs des deux premières divisions ont largement soutenu ce projet lors d’une réunion début octobre. Le présidium de la ligue, présidé par Hans-Joachim Watzke (67 ans), l’a également déjà approuvé officiellement.

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La Bundesliga espère tirer des revenus télévisés supplémentaires de ce nouveau créneau du samedi soir en prime time. C’est aussi pourquoi aucun match du samedi après-midi ne serait supprimé. À la place, quatre rencontres du dimanche à 19 h 30 ainsi qu’un match du vendredi, qui ne peut pas se jouer le Vendredi saint, seraient retirés de leurs créneaux et déplacés au samedi soir.

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Cette mesure devrait surtout être bien accueillie par les supporters. Par le passé, plusieurs mouvements avaient régulièrement critiqué les longues distances que certains supporters en déplacement devaient parcourir tard le dimanche soir pour soutenir leur équipe.

Le créneau du dimanche soir, peu apprécié des supporters, avait été instauré pour alléger le calendrier des clubs engagés en coupe d’Europe. Il ne disparaîtrait pas complètement, mais le nombre de ces rencontres passerait de 15 à onze par saison.

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Quel impact pour la deuxième division allemande ?

La deuxième division allemande serait elle aussi concernée. Cinq fois par saison, son affiche du samedi à 20 h 30 serait déplacée au vendredi à 18 h 30. Ces journées-là, le nombre de matchs du vendredi en deuxième division passerait de deux à trois. La chaîne ZDF pourrait également en profiter : elle serait, dans certains cas, en mesure de diffuser les résumés de deux affiches de Bundesliga dans l’émission « Aktuelles Sportstudio ».

Une première proposition concernant l’attribution des droits médias doit être soumise à l’Office fédéral des cartels autour du changement d’année. Son approbation est attendue fin 2027, tandis que les enchères pour les droits de diffusion devraient débuter au deuxième trimestre 2028.