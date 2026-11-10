Révolution à Manchester United : l'avenir de 10 stars menacé, quelle est la situation de Mazraoui ?

Manchester United semble se préparer à une vaste opération de reconstruction de son effectif, alors que les doutes persistent quant à l'avenir d'un grand nombre de ses joueurs, dans un contexte de pressions croissantes sur l'entraîneur Michael Carrick après le début poussif de l'équipe.

Les critiques se sont intensifiées après le spectaculaire match nul 4-4 face à Aston Villa, dimanche, United s'étant retrouvé mené de deux buts dès les cinq premières minutes, avant que ses supporters n'adressent des huées cinglantes aux joueurs, dans une scène qui reflète l'ampleur de la colère suscitée par la prestation de l'équipe et la politique de recrutement.

Alors que les entraîneurs se sont succédé à la tête de l'équipe ces dernières années, l'un des principaux problèmes de United demeure : constituer un effectif capable de ramener le club dans la course.

Selon un rapport publié par le journal britannique « The Sun », dix joueurs précisément sont menacés d'un départ d'Old Trafford.

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Dix noms dans le viseur

Luke Shaw

Luke Shaw figure en tête des noms susceptibles de partir, après être devenu l'un des plus anciens éléments de l'équipe, lui qui a rejoint Manchester United en 2014, dans un contexte où le club a besoin de bâtir une nouvelle défense et de se séparer de certains éléments dont la présence s'est prolongée au sein de l'équipe.

Diogo Dalot

Dalot est confronté au même sort, après avoir passé de longues années au club depuis son arrivée en 2018, les doutes s'accumulant quant à son maintien dans le projet de reconstruction attendu.

Harry Maguire

Le défenseur anglais, qui a rejoint United en 2019, figure lui aussi parmi les noms qui pourraient partir, le club souhaitant remodeler sa défense.

Lisandro Martínez

Les récentes déclarations de Martínez à l'encontre du club ont accentué l'incertitude autour de son avenir, le rapport estimant que l'histoire de Manchester United montre que le départ d'un joueur devient une question de temps dans certains cas lorsque la relation entre les deux parties se tend à ce point.

Matthijs de Ligt

Malgré son grand nom, le défenseur néerlandais n'a pas réussi à convaincre tout le monde depuis son arrivée, et il a par ailleurs souffert de problèmes physiques qui ont affecté sa régularité, ce qui en fait l'un des noms susceptibles d'être réexaminés.

Mason Mount

Mount souffre lui aussi de blessures, mais il n'a pas, selon le rapport, fourni suffisamment pour prouver qu'il mérite de rester, malgré les occasions qui lui ont été données depuis son transfert au club.

Joshua Zirkzee

L'attaquant néerlandais n'est pas parvenu à atteindre le niveau requis pour rivaliser en Premier League, et son nom figure parmi les principaux candidats au départ si le club décide d'apporter d'importants changements à son effectif.

Manuel Ugarte

Ugarte ne semble pas en meilleure posture, le rapport estimant que le milieu de terrain est loin du niveau requis pour jouer de manière régulière en Premier League, ce qui ouvre la porte à son départ.

Bruno Fernandes

Le cas le plus complexe de la liste, compte tenu de l'importance du capitaine de l'équipe pour United, mais sa situation contractuelle pourrait pousser les deux parties à envisager une autre direction, surtout à l'approche de la fin de son contrat l'été prochain.

Marcus Rashford

Rashford apparaît comme l'un des principaux noms candidats à un départ définitif, l'impression étant qu'il ne souhaite plus poursuivre à Old Trafford, ce qui fait de la séparation une option logique pour les deux parties.

Et qu'en est-il de Mazraoui ?

À l'inverse, le nom de Noussair Mazraoui n'apparaît pas parmi les joueurs susceptibles d'être vendus ; le rapport le place au contraire parmi les éléments qui méritent de rester à Manchester United.

Cela s'explique par sa polyvalence et sa capacité à évoluer aux postes de latéral droit et de latéral gauche, un atout qui lui confère une valeur supplémentaire au sein d'un effectif qui a besoin de solutions plus flexibles.

Le camp des joueurs susceptibles de rester comprend aussi le gardien Senne Lammens, malgré la période difficile qu'il traverse, ainsi que les deux jeunes Ayden Heaven et Leny Yoro, considérés comme des éléments capables de façonner l'avenir de la défense.

Kobbie Mainoo se distingue également parmi les piliers autour desquels United est censé bâtir son avenir, aux côtés de Youri Tielemans, Carlos Baleba et André Santos, arrivés récemment et qui ont besoin de temps pour faire leurs preuves.

On attend par ailleurs le maintien de Patrick Dorgu, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey et Benjamin Sesko dans le cadre du projet de reconstruction.

Le dernier mot revient au conseil d'administration de Manchester United et à l'entraîneur qui prendra les commandes s'il est décidé de se séparer de Carrick, mais les indices actuels laissent entendre que le changement ne se limitera pas au banc de l'entraîneur, et pourrait s'étendre à de larges pans de l'effectif.