Révolution à la Juventus : l’arrivée de Carnevali relance le dossier Vlahovic, la prolongation du Serbe est cotée à 3,50

«Je suis vraiment désolé, il s’est battu jusqu’au bout pour la Juve.» Les propos de Giorgio Chiellini semblaient clairs et définitifs après sa rencontre avec Dusan Vlahovic et son entourage au sujet du renouvellement d’un contrat arrivant à échéance le 30 juin prochain.





Pourtant, le dossier pourrait connaître un rebondissement : le départ surprise de Damien Comolli et l’arrivée du nouveau directeur général Giovanni Carnevali ouvrent une fenêtre pour un revirement de situation, évalué à 3,50 par les analystes de Goldbet et Better. Un accord qui comblerait Luciano Spalletti, toujours partisan de son avant-centre. Reste à affiner les détails financiers au regard des demandes initiales du joueur, mais avec une volonté commune, un accord jusqu’ici jugé improbable pourrait être trouvé d’ici 24 heures.