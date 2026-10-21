Dans une prise de position sans précédent de la direction d'un grand club contre le système de tarification en Italie, le club de Milan a annoncé son soutien total à ses supporters et a décidé d'appuyer leur boycott du prochain match de l'équipe face à l'Udinese, estimant que ce qui se passe constitue une exploitation systématique du supporter en déplacement.

Les supporters des Rossoneri comptent boycotter le match de Serie A dimanche prochain à l'extérieur, en protestation contre le prix imposé par l'Udinese sur les billets destinés à l'équipe visiteuse, qui s'élève à 65 euros (environ 73 dollars) l'unité, un chiffre que Milan a qualifié de choquant.

Dans un communiqué officiel au ton particulièrement ferme, publié par l'agence « Reuters », Milan a affirmé que ces prix élevés ne représentent pas seulement une charge financière, mais une véritable menace pour l'unité de la compétition, déclarant : « Imposer des prix exorbitants aux supporters d'une même équipe pour assister aux matchs à l'extérieur n'est pas seulement injuste, cela sape l'unité du championnat à un moment où la Serie A a besoin de solidarité pour rivaliser avec la Premier League anglaise et les autres championnats européens. »

Milan ne s'est pas contenté d'un soutien moral, mais est passé à l'attaque directe en réclamant que la Ligue de Serie A intervienne immédiatement et impose un plafond aux prix des billets visiteurs à l'échelle de tout le championnat, à l'image du modèle réussi appliqué en Premier League anglaise, qui ne dépasse pas 30 livres sterling (environ 40 dollars).

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Le club a même brandi une menace de représailles sérieuse, avertissant qu'il pourrait adopter une politique de réciprocité. En vertu de cette proposition, les supporters des clubs qui imposent des prix supérieurs à la moyenne aux supporters de Milan feraient face à des prix plus élevés lors de leur visite au stade de San Siro, conformément aux règlements du championnat, les recettes supplémentaires étant reversées à la fondation Milan pour soutenir des initiatives caritatives.

Le club a conclu son communiqué par un message décisif qui a trouvé un large écho : « Le football italien ne peut prospérer en traitant différemment les supporters selon la taille de leur club. »

Cette démarche vient confirmer que la crise des billets est devenue chronique en Italie, où le célèbre groupe de la « Curva Sud » a depuis longtemps mené ce combat, après avoir boycotté le match de Milan à l'extérieur contre la Juventus en 2023 pour la même raison, avant de renouveler sa plainte la saison dernière contre la Juventus et le Torino, accusés d'imposer des prix excessifs aux supporters de l'équipe visiteuse.



