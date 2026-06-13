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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Revivez la réaction du commentateur yéménite de « BeIN Sports » face à ce moment historique pour le Qatar

Qatar vs Suisse
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É.-U.

Les Ennabi ont livré une prestation de haut niveau.

Le commentateur yéménite Hassan Al-Aidrous a explosé de joie en cabine après le but historique de Boualem Khoukhi, qui a offert au Qatar son premier point en Coupe du monde face à la Suisse, samedi soir.

Le commentateur de « BeIN Sports » a alors poussé un cri de joie : « C'est parti, Qatar... Par Dieu, ça y est, Qatar ! », traduisant l'exaltation d'une nation entière face à cet exploit historique.

Une séquence vidéo, diffusée par la chaîne qatarie sur ses réseaux sociaux, le montre en pleine effervescence dans la cabine, célébrant avec ferveur le but inscrit à la 5e minute du temps additionnel, qui a permis aux Al-Anabi d’arracher un précieux match nul 1-1 face à la sélection suisse.

Dans un extrait de moins de 32 secondes, Al-Eidrous apparaît en train de crier avec force : « Génial, Qatar ! », répétant la phrase plusieurs fois, avant d’ajouter, ému : « Par Dieu, ça y est, Qatar ! », exprimant avec sincérité la joie collective après que le Qatar a décroché son premier point dans cette Coupe du monde, après trois défaites consécutives dans l’édition 2022.

Le défenseur a expédié une tête puissante sur un centre de Hammam Al-Amin à la 90^e+5, permettant aux siens de revenir au score après une rencontre largement dominée par la Suisse. Les Helvètes avaient ouvert le score dès la 17^e minute par un penalty de Breel Embolo, et le gardien Mahmoud Abu Nada avait maintenu son équipe dans le match grâce à plusieurs arrêts décisifs.

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