Samedi, la Fédération portugaise de football avait d’abord annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire d’une « urgence » explicite contre CR7. Le joueur de 41 ans a donc été provisoirement suspendu dans l’attente des délibérations de la commission disciplinaire sur la sanction après son départ très commenté.

Le même soir, un spectaculaire revirement s’est produit. « La fédération, l’entraîneur et tous ses coéquipiers sont d’accord : nous voulons le retour de Cristiano. Je pars du principe qu’il reviendra dès la trêve internationale de novembre », a expliqué Proenca en marge de l’inauguration du nouveau stade de l’AF Porto.

Un développement plus que déroutant dans ce feuilleton autour de la superstar. D’autant que les règles internes de la fédération prévoient en principe qu’un départ non autorisé du camp de l’équipe soit sanctionné par une suspension provisoire automatique. Ronaldo s’était fait récupérer en jet privé dans le cadre de l’XXL trêve internationale, après ne pas avoir été titularisé lors de deux matches consécutifs.

Qu’a fait CR7 ? Le feuilleton autour de Cristiano Ronaldo

Dans une déclaration extrêmement longue, il a accusé l’entraîneur Jorge Jesus, quelques jours plus tard, d’avoir manqué à sa parole. Le vétéran a en outre révélé un plan en huit points qui n’aurait pas été respecté par Jesus. Il comprenait aussi des phrases et des excuses que le sélectionneur du Portugal aurait dû prononcer lors d’une conférence de presse.

Cela dit, Ronaldo s’est excusé à la fois auprès de ses coéquipiers et de ses supporters pour son départ, et a reconnu que sa mauvaise conduite méritait elle aussi des conséquences. « Je suis conscient qu’il ne doit pas y avoir de circonstances atténuantes pour cette sanction. Je ne suis pas n’importe quel joueur : je suis le capitaine de l’équipe, et cela constitue une circonstance aggravante », a-t-il déclaré.

La sanction qui sera finalement infligée après la déclaration surprise de Proenca reste toutefois totalement ouverte. Au départ, il était question d’une suspension pouvant aller jusqu’à six mois pour tous les matches internationaux. On ne sait pas non plus quand la commission annoncera sa décision. À supposer qu’elle ait encore du poids après la sortie prématurée du président.