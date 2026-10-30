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La Confédération africaine de football (CAF) a opéré un spectaculaire revirement en confirmant que la Coupe d’Afrique des nations retrouvera son rythme traditionnel de deux ans. Ce changement majeur de politique intervient quelques mois seulement après que l’instance dirigeante a évoqué un passage à une édition tous les quatre ans.

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La CAF abandonne son projet de Ligue des nations

La CAF comptait initialement remplacer le calendrier habituel de la Coupe d’Afrique des nations par une nouvelle Ligue des nations africaine. Ses dirigeants ont toutefois estimé qu’il faudrait plusieurs années à cette compétition pour devenir financièrement viable et autonome.

L’instance a donc officiellement abandonné le projet de cycle de quatre ans présenté en décembre. La compétition continuera de se tenir tous les deux ans, malgré les conflits de calendrier de longue date avec la saison des clubs européens.

Le calendrier reste un casse-tête logistique majeur pour les organisateurs. La nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA, élargie à 32 équipes et programmée en juin et juillet, contraint la CAF à organiser de nouveau la compétition continentale en pleine saison des championnats européens.

Motsepe explique la décision du comité exécutif

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a expliqué que le retour au calendrier traditionnel répondait aux priorités économiques et sportives du continent. L’instance a reconnu la nécessité immédiate de préserver une compétition établie et rentable.

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« La décision du comité exécutif de rétablir l’organisation de la CAN tous les deux ans vise à défendre, protéger et promouvoir les intérêts du football africain et des 54 associations membres de la CAF, ainsi que ceux des joueurs africains évoluant dans des clubs hors du continent », a déclaré Motsepe dans un communiqué.

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Des batailles juridiques pèsent sur l’issue du tournoi

Ce revirement intervient alors que les suites de la finale mouvementée de 2025 à Rabat ne sont toujours pas réglées. Le Sénégal s’était imposé 1-0 après prolongation, mais la commission d’appel de la CAF a attribué en mars une victoire 3-0 sur tapis vert au Maroc, pays hôte, après avoir jugé que le retrait des joueurs du terrain pendant 14 minutes constituait un forfait.

Le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, s’est exprimé sur la bataille juridique en cours concernant le titre. « Je sais que l’attente est longue pour les supporters, quelques mois après la finale entre le Sénégal et le Maroc. Je m’attends à ce que la décision soit rendue non pas aujourd’hui, ni demain, mais quelques jours plus tard », a déclaré Reeb. « Les faits sont établis, ils sont clairs, et les discussions porteront sur certaines questions de procédure et certains aspects juridiques. »

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Le tribunal a ensuite confirmé un report du délai prévu pour que le panel arbitral de trois membres rende sa décision contraignante, précisant : « Cette procédure nécessitera plusieurs semaines, la sentence du TAS étant attendue fin novembre 2026. »

Cap sur 2027 et les éditions suivantes

En attendant la décision définitive du TAS, la CAF doit également préparer sa prochaine grande compétition. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda se partageront l’organisation de l’édition 2027.

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Les éditions suivantes sont programmées en 2028, 2031 et 2033. Les organisateurs ont délibérément laissé 2030 sans compétition afin d’éviter un chevauchement direct avec la Coupe du monde de la FIFA du centenaire.