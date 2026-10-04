Revirement de dernière minute : pourquoi Laporta s'est-il envolé pour l'Italie ?

Le FC Barcelone sera représenté au plus haut niveau demain et après-demain lors du sommet de l'Euroligue réunissant les 13 clubs, qui se tiendra au bord du lac de Côme, en Italie.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Joan Laporta, le président du Barça, dirigera finalement la délégation barcelonaise, lui qui avait initialement envisagé de confier cette mission au membre du conseil d'administration Sisco Pujol, responsable de la section basket-ball, et au directeur exécutif Xavi O'Callaghan.

Toutefois, Laporta a finalement décidé de conduire lui-même la délégation, étant donné l'importance de la réunion au cours de laquelle sera prise la décision soit d'approuver la prise de contrôle et le rachat de l'Euroligue par la National Basketball Association (NBA), soit de maintenir le modèle actuel. Laporta aborde ce sommet avec pour objectif d'écouter les débats et d'échanger les points de vue avant d'arrêter la position définitive de Barcelone.

L'essentiel de la réunion est le suivant : les clubs propriétaires de l'Euroligue doivent examiner les deux options qui s'offrent à eux. La première consiste à rester en Euroligue, en conservant la gestion entre les mains des clubs et en appliquant le plan d'action.

La seconde consiste en une fusion avec la NBA : accepter la meilleure offre financière et administrative disponible, en ayant pleinement conscience que cette option signifie renoncer au contrôle absolu de la compétition et adopter le modèle économique américain.

Cette réunion vise à donner la parole aux propriétaires afin d'instaurer la confiance entre eux et de traiter de manière générale ces trois points principaux au cours de la rencontre :

- Le passage de la licence à la franchise commerciale pour les 13 propriétaires.

- L'évaluation des offres reçues pour l'élargissement de la compétition et le processus d'admission de nouvelles franchises.

- Devons-nous poursuivre les discussions avec la National Basketball Association (NBA) ou y renoncer et maintenir la gestion de l'Euroligue par les clubs ?

La décision de Laporta de se rendre en Italie est motivée par une rencontre importante qui a marqué sa semaine à Copenhague, en marge de la réunion de l'European Football Clubs (EFC) ; il y a rencontré le commissaire adjoint de la NBA, Mark Tatum, venu au Danemark pour expliquer aux présidents des clubs de football possédant des équipes de basket-ball d'élite les avantages et les investissements du projet de la NBA en Europe.

Cette rencontre réunissait les clubs du Barcelone, du Real Madrid et du Bayern Munich, auxquels s'ajoute la volonté de la ligue américaine de convaincre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan de rejoindre le nouvel environnement.

Par ailleurs, Joan Laporta dispose d'une vision globale et détaillée du projet américain grâce à ses consultations permanentes avec Pau Gasol, légende du basket-ball espagnol, ancien joueur du Barcelone et star historique de la NBA sous les couleurs des Memphis Grizzlies, des Los Angeles Lakers, des Chicago Bulls, des San Antonio Spurs et des Milwaukee Bucks.

Le projet « NBA Europe » : 12 villes ciblées pour l'investissement

Le projet « NBA Europe » repose sur l'implantation dans 12 grandes villes européennes : Barcelone, Madrid, Athènes, Rome, Milan, Londres, Paris, Berlin, Munich, Istanbul, Manchester et Lyon, afin de constituer le noyau d'une ligue composée de 16 équipes (auxquelles s'ajouteraient 4 clubs supplémentaires par le biais d'offres concurrentes).

La NBA cherche activement à intégrer les clubs de football géants à la liste de son projet, en raison de leur popularité écrasante à l'échelle mondiale et de leur vaste expérience en matière de marketing dans l'investissement et le développement commercial des compétitions sportives.

De son côté, le FC Barcelone attend le début de la construction du nouveau Palau Blaugrana, le club affirmant son intention de ne pas affecter financièrement le projet de l'Espai Barça.

Cela pourrait se concrétiser en confiant sa construction à une entreprise qui, en contrepartie, l'exploiterait pour accueillir des événements pendant une durée comprise entre 35 et 40 ans dans le cadre d'un accord de franchise.

L'adhésion de Barcelone à la National Basketball Association (NBA) en Europe constituera un facteur d'attractivité majeur pour les investisseurs désireux de bâtir le nouveau palais.

En tout état de cause, Barcelone souhaite écouter tous les avis avant d'arrêter sa décision définitive entre les offres de la National Basketball Association (NBA) et de l'Euroligue.