Dans une succession de développements qui ébranlent les fondations du football mondial, l'Union des associations européennes de football (UEFA) s'apprête à lever sa menace sans précédent de boycotter les compétitions de la FIFA, au moment même où le président de l'instance internationale, Gianni Infantino, encaisse un coup dur avec le retrait de l'Italie, bastion du football européen, de la liste de ses soutiens.

Des sources bien informées ont révélé à l'agence Reuters ce mercredi que l'UEFA reviendra officiellement sur sa décision de boycott après avoir reçu des garanties formelles de la FIFA quant à l'abandon des projets de vente de parts commerciales dans la Coupe du monde et les grandes compétitions, un plan qui avait déclenché la crise le mois dernier et poussé les 55 fédérations membres de l'UEFA à s'accorder sur un boycott collectif.

Ce revirement forcé vise à éviter une catastrophe sportive, alors que la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans doit débuter en Pologne le 5 septembre prochain, un boycott ayant privé toute une génération de jeunes joueuses de « l'occasion de leur vie ».

Reuters a rapporté les propos d'une source de haut rang ayant participé aux négociations : « Il ne s'agit pas d'une défaite pour l'UEFA, mais d'une réalité concrète qui consiste à éviter de nuire à l'occasion de la vie des jeunes joueurs. Les efforts et la détermination en faveur du changement se poursuivront. »

Les sources ont confirmé que les responsables de l'UEFA informeront le comité exécutif et les présidents des fédérations, lors d'une réunion décisive à Monaco demain jeudi, que les conditions de la levée du boycott ont été remplies, après le retrait par la FIFA de sa proposition controversée en juillet dernier.

Infantino perd un allié stratégique

Dans un second coup, plus rude encore pour Infantino, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé le retrait de son soutien à la candidature de l'actuel président pour un quatrième mandat lors des élections de mars prochain.

La Fédération italienne a déclaré dans un communiqué au ton ferme : « Cette décision vise à exprimer avec clarté et transparence notre position — en plein accord avec l'UEFA et son président Aleksander Ceferin — au sujet des récentes initiatives présentées par le président de la FIFA concernant la gestion et le développement des compétitions internationales. »

Par cette décision, l'Italie a rejoint une liste croissante de fédérations qui prennent leurs distances avec Infantino, à un moment que Claudius Schäfer, président de l'Association des ligues européennes, a qualifié dans des déclarations au journal The Athletic de sans avenir, affirmant que la FIFA a besoin d'une réforme radicale.

Un isolement croissant pour le président de la FIFA

Les pressions sur Infantino s'intensifient de manière sans précédent, puisqu'il fait face à des appels à la démission émanant de trois continents à la fois : l'UEFA, la Confédération asiatique et la CONCACAF, avec des discussions en cours pour lui retirer la confiance.

Bien qu'il bénéficie encore du soutien des confédérations africaine et sud-américaine, ses tentatives de contourner les confédérations continentales pour s'adresser directement aux membres apparaissent comme un ultime effort de survie avant les élections de mars, qui devraient être marquées par une opposition acharnée, la plus forte de son histoire.