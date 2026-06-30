Reviendra-t-il un jour ? Le FC Barcelone a officialisé le départ d’Ansu Fati

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi le départ d’Ansu Fati à l’issue de la saison, mettant ainsi fin au parcours du jeune attaquant au sein du club catalan.

Après plusieurs semaines de négociations, le Barça et l’AS Monaco sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant de 23 ans, qui a signé un contrat de quatre ans avec le club français.

Le club catalan percevra 11 millions d’euros pour l’attaquant, formé à La Masia, et conservera un pourcentage sur toute cession future du joueur.

Le Barça a officialisé l’opération dans un communiqué : « Le FC Barcelone et Monaco sont parvenus à un accord concernant le transfert de l’attaquant Ansu Fati vers le club monégasque. Le club conserve un pourcentage sur toute cession future de ce joueur. »

Formé à La Masia après son arrivée en 2012 en provenance de Séville, l’attaquant, âgé de 23 ans, avait fait ses débuts avec l’équipe première en août 2019, à seulement 16 ans et 293 jours, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du Barça en Liga.

Formé à La Masia, il a fait ses débuts avec l’équipe première en août 2019, à seulement 16 ans et 293 jours, devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du Barça en Liga.

Au total, il a disputé 123 matchs officiels et inscrit 29 buts, battant plusieurs records de précocité en Liga et en Ligue des champions. Il avait déjà été prêté à Brighton & Hove Albion, puis plus récemment à Monaco.

Par ailleurs, le club a tenu à remercier Ansu Fati pour son engagement envers Barcelone tout au long de son passage au sein de l’équipe. Dans un communiqué, le club a déclaré : «Le FC Barcelone tient à exprimer sa gratitude envers Ansu Fati pour son engagement, son professionnalisme et son dévouement tout au long de ces années passées sous le maillot du Barça, et lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle.»







