Selon un rapport du journal français L'Equipe, l’attaquant de 23 ans du Paris Saint-Germain a décidé de vouloir porter les couleurs de Liverpool FC la saison prochaine.

Barcola aurait ainsi donné son feu vert aux Reds ainsi qu’à leur nouvel entraîneur Andoni Iraola pour un transfert lors de l’actuelle période de mercato. Un entretien personnel aurait même déjà eu lieu avec Iraola.

Il y a quelques jours déjà, L'Equipe et Fabrizio Romano avaient rapporté de manière concordante que Barcola prévoyait de ne pas vouloir prolonger son contrat avec le PSG, qui court encore jusqu’à fin juin 2028. Le vainqueur de la Ligue des champions aurait aimé offrir au joueur de 23 ans un nouveau contrat, mais après plusieurs mois de réflexion, l’international français aurait désormais pris la décision définitive de repousser l’offre.

La raison principale serait sa situation sportive à Paris, précise-t-on. Certes, Barcola fait partie des joueurs régulièrement utilisés par l’entraîneur Luis Enrique et figure souvent dans le onze de départ. Mais lors des matches les plus importants, il n’a récemment le plus souvent eu droit qu’à un rôle de joker.

Ainsi, lors de la dernière saison de Ligue des champions, Barcola a d’abord débuté sur le banc aussi bien lors des deux demi-finales contre le Bayern Munich que lors de la finale contre Arsenal FC et n’est entré qu’en cours de jeu. Desire Doue et Khvicha Kvaratskhelia lui ont chaque fois été préférés sur les ailes.

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Bradley Barcola également dans le viseur du Bayern Munich

Outre Liverpool, Arsenal FC et Chelsea FC ont récemment été cités parmi les clubs intéressés. De plus, le Bayern suivrait Barcola. Il pourrait entrer en ligne de compte comme successeur à long terme de son compatriote Michael Olise, si ce dernier devait un jour quitter le club. Mais cet été, un transfert très commenté d’Olise au Real Madrid ne devrait de toute façon plus être un sujet au plus tard si Yan Diomande s’engage comme prévu chez les Merengue.

En outre, Luis Diaz est un autre joueur offensif du Bayern faisant l’objet de rumeurs de transfert, Al-Hilal tenterait d’attirer le Colombien avec un salaire astronomique. Mais dans le cas de Diaz aussi, il ne faut plutôt pas s’attendre à ce que le Bayern le laisse partir.

En revanche, une autre question est de savoir si Liverpool serait prêt à satisfaire l’exigence financière du PSG. Le champion de France réclamerait la coquette somme de 150 millions d’euros pour Barcola. En théorie, il reste donc possible que l’ailier reste encore une saison à Paris et qu’il soit alors disponible à un prix plus bas en 2027, à un an de la fin de son contrat.