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L’attaquant de Santos Neymar n’a pas exclu un retour en sélection brésilienne lorsqu’il a été interrogé sur la prochaine Copa América et la Coupe du monde 2030. Présent lundi à un match de la Kings League Cup à Guarulhos, le joueur expérimenté a reconnu qu’il rêvait toujours de porter à nouveau le célèbre maillot jaune de son pays.

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L’attaquant évoque un retour en sélection

Neymar a ravivé l’espoir des supporters brésiliens de le voir rappelé en sélection alors qu’il assistait au match de Furia contre Funkbol à la Trident Arena, dans la région métropolitaine de São Paulo. Coprésident de Furia aux côtés de son ami proche Cris Guedes, le numéro 10 de Santos est arrivé accompagné de ses coéquipiers en club Philippe Coutinho et Arthur. Rejoignant Guedes dans la cabine des commentateurs, l’attaquant a évoqué son avenir après avoir transformé les yeux fermés un penalty du président lors d’une défaite 5-4 après une remontée adverse.

Son ami le taquine sur un retour en sélection

Pendant la retransmission en direct, Guedes a demandé à Neymar s’il accepterait la proposition du joueur de Counter-Strike Fallen de poursuivre sa carrière professionnelle jusqu’à la Coupe du monde 2030.

Confirmant son intention de continuer jusque-là, l’attaquant a répondu : « Je vais jouer au football jusqu’à la Coupe du monde, c’est évident. »

Guedes a ensuite affirmé à tort que la prochaine Copa América aurait lieu en 2027, alors que le tournoi est passé à un cycle de quatre ans et que sa prochaine édition est prévue en 2028, potentiellement aux États-Unis. Neymar, perplexe, a alors entendu son ami le taquiner : « Comprends le message, le jaune... Le jaune te va bien. »

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Faisant référence au maillot de Santos ainsi qu’à ses précédentes apparitions en sélection, Neymar a répliqué : « Le blanc me va bien ; le jaune m’est déjà bien allé, laisse-moi tranquille. »

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Sa meilleure condition physique alimente les discussions

Après qu’Arthur a convenu que le maillot du Brésil allait bien à son coéquipier, Guedes a estimé que la prochaine Copa América pourrait constituer une étape vers 2030, compte tenu de l’amélioration de la condition physique de Neymar.

Comparant le temps de jeu de l’attaquant à celui de sa période au Paris Saint-Germain, Guedes a déclaré : « Depuis le PSG, tu n’avais pas joué autant de matches en une année, donc tu es meilleur que pendant ton passage au PSG. Moi, je me prends déjà à rêver. »

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Laissant la porte ouverte à une nouvelle convocation en sélection, Neymar a répondu : « Rêver ne coûte rien, moi aussi je rêve, mec... »

Des projets jusqu’en 2030

Si ses propos légers ne garantissent pas un rappel en sélection brésilienne, rester en forme à Santos sera crucial pour que Neymar puisse revenir dans la course à une sélection avant la Copa América 2028. Atteindre son objectif de jouer au niveau professionnel jusqu’à la Coupe du monde 2030 dépendra largement de la résistance de son corps au fil des prochaines saisons. Au-delà de sa carrière dans le football à onze, l’attaquant a également laissé entendre qu’il pourrait un jour disputer un match officiel de Kings League avec Furia en 2030 aux côtés de ses actuels coéquipiers de Santos.