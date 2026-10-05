Selon Sky, le champion d’Allemagne record se prépare déjà intensément au changement d’ère après une possible retraite de son numéro un de longue date. Bien que Jonas Urbig soit censé recevoir la confiance en tant que successeur de Neuer, il y a un besoin urgent d’agir dans la hiérarchie des gardiens. D’autant que Sven Ulreich devrait lui aussi raccrocher les gants. Le talent de 17 ans Leonard Prescott pourrait en revanche monter au rang de troisième gardien.

Selon les informations en circulation, Urbig devrait être épaulé par une doublure expérimentée, également à l’aise dans le jeu au pied. En outre, ce gardien devrait posséder des qualités de leader et endosser un rôle de soutien pour le joueur de 23 ans. Récemment, un intérêt pour Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) et Marvin Schäbe (1. FC Cologne) avait déjà été évoqué dans cette optique. Sky a désormais révélé d’autres noms qui figureraient sur la fameuse liste de candidats.

La chaîne payante a cité Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) et Rui Silva (Sporting), qui feraient partie des réflexions menées à la Säbener Straße. Toutefois, précise le rapport, le Bayern n’a encore pris contact avec aucun des gardiens évoqués.

Nouveau gardien : quels autres joueurs intéressent encore le FC Bayern ?

Les Munichois réfléchiraient également à Finn Dahmen, du FC Augsbourg. Le joueur de 28 ans, récemment invité par Jürgen Klopp à son premier rassemblement en tant que sélectionneur de l’équipe nationale allemande, ne se verrait probablement pas barrer la route par le club de la ville des Fugger. « Quand un joueur fait partie des meilleurs de Bundesliga, il est forcément dans le viseur des meilleures équipes de Bundesliga. À Augsbourg, cela fait déjà partie de la philosophie de laisser partir, de temps en temps, des joueurs qui affichent peut-être des performances au-dessus de la moyenne », a récemment déclaré l’entraîneur du FCA Manuel Baumer au journal Bild.

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Comme son contrat à Augsbourg expire en 2027, Dahmen serait disponible gratuitement cet été. Le contrat de Neuer prendra lui aussi fin à ce moment-là, après 16 ans à Munich, lui qui avait évoqué à plusieurs reprises la fin de sa carrière ces dernières semaines. Cette saison, le joueur désormais âgé de 40 ans est certes encore officiellement le numéro un du Bayern, mais, dans le cadre d’un accord, il laisse encore plus souvent sa place à Urbig que lors de la saison précédente. L’ancien joueur de Cologne a jusqu’ici gardé les cages à deux reprises lors de l’exercice en cours. La dernière fois en Bundesliga face à l’Elversberg.

En raison aussi de son temps de jeu irrégulier, Klopp l’a laissé jouer l’intégralité des deux derniers matches internationaux contre la Serbie (2-0) et la Grèce (0-0). Urbig a convaincu lors des deux rencontres et a, en plus, repoussé une énorme occasion dans le match nul vierge face aux Grecs.

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