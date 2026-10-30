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Michael Carrick a assuré ne pas être « surpris » d’être toujours sur le banc de Manchester United, malgré le pire début de saison du club en championnat depuis quatre décennies. La position de l’ancien international anglais a été vivement remise en question cette semaine après la lourde défaite à domicile face à Bournemouth (3-0).

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Carrick échappe au couperet à Old Trafford

Carrick semblait certain d’être limogé après l’humiliante défaite de dimanche face à Bournemouth. Ce résultat a porté à huit matches, toutes compétitions confondues, une série sans victoire catastrophique et confirmé le pire début de championnat du club depuis 40 ans.

Une réunion de crise s’est toutefois tenue lundi entre l’entraîneur de 45 ans et les dirigeants de Manchester United. Alors qu’un changement d’entraîneur était largement attendu, la direction a finalement décidé de le maintenir à son poste.

Ce soutien intervient quelques mois seulement après la signature, cet été, d’un nouveau contrat permanent de deux ans par Carrick. Il avait obtenu le poste à titre permanent en qualifiant l’équipe pour la Ligue des champions, après avoir initialement succédé à Ruben Amorim en janvier pour assurer un intérim.

Faire abstraction du bruit extérieur

Interrogé sur son maintien, l’ancien milieu de terrain est resté combatif. Il a assuré se concentrer uniquement sur la nécessité de redresser la situation sur le terrain, plutôt que de craindre pour son poste.

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« Non, je suis là pour faire mon travail et travailler pour l’équipe, a déclaré Carrick aux journalistes. Je veux absolument que nous progressions et que les choses s’améliorent, donc non, je ne suis pas surpris. J’ai dit après le match [contre Bournemouth] que je ne m’attendais à rien. J’étais occupé à gérer la prestation et le résultat. »

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Évoquant l’atmosphère hostile lors de la défaite face à Bournemouth, il a ajouté : « On ne pouvait pas ignorer que l’ambiance dans le stade était un peu différente de d’habitude. J’y réfléchissais et j’essayais de digérer cela, comme je l’ai dit [aux médias] après le match. Je me demandais uniquement : “Que devons-nous faire pour améliorer les choses ?” »

Pas besoin de garanties

Malgré le temps considérable mis par le club à lui communiquer sa décision de le maintenir en poste, Carrick a affirmé n’avoir jamais cherché à être rassuré par la direction. Il a reconnu l’immense pression liée au poste d’entraîneur à Old Trafford, mais a écarté l’influence des spéculations extérieures.

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« Je n’ai besoin d’aucune garantie de qui que ce soit, a-t-il déclaré. Je comprends parfaitement la situation, le poste, les responsabilités et ce que cela implique. Je ne prête pas vraiment attention [au bruit extérieur], je m’intéresse à ce que j’ai besoin de voir. Je ne vais pas le chercher, cela n’aide en rien. »

Réaffirmant son attachement aux supporters présents au stade, Carrick a conclu : « Ce que pensent les supporters et ce qu’ils ressentent dans le stade m’importe. Sincèrement, je ne prête aucune attention au reste. Je sais ce qu’implique ce poste. »

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Un déplacement redoutable à Stamford Bridge

Carrick conduira désormais son équipe en difficulté à Stamford Bridge pour un choc capital de Premier League face à Chelsea samedi.

Compte tenu de la forme désastreuse de Manchester United, ce déplacement dans l’ouest de Londres ressemble à un match décisif pour son avenir. L’entraîneur doit trouver immédiatement une solution pour mettre fin à cette série de huit matches sans victoire, faute de quoi les dirigeants du club pourraient être contraints de se réunir de nouveau plus tôt que prévu.