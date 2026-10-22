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Le jeune joueur du Real Madrid Arda Guler a expliqué pourquoi il avait décidé de priver son coéquipier Kylian Mbappe d’un but lors des récentes sorties européennes du club. L’international turc était d’humeur joviale après la prestation dominante du Real Madrid, qui a balayé le RB Leipzig au Bernabeu.

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Une performance impitoyable face à Leipzig

Le Real Madrid s’est imposé 4-1 face au RB Leipzig lors de la troisième journée de la Ligue des champions. Le géant espagnol a fait preuve d’une efficacité redoutable, avec un Guler particulièrement en vue au cœur du milieu de terrain. L’international turc a été une menace constante et a couronné son excellente prestation individuelle en inscrivant le deuxième but de son équipe.

Mais le but du joueur de 21 ans a surpris. Mbappe a placé une tête en direction du but, avant que Guler ne lui subtilise malicieusement le ballon juste devant la cage pour s’attribuer le but.

Ce but chipé devant la cage n’a pas freiné l’élan du Real Madrid : Mbappe a ensuite inscrit le troisième but, avant que Tidiam Gomis ne réduise l’écart pour l’équipe allemande. Yan Diomande, recrue au montant record, a parachevé le succès madrilène au Bernabéu.

Pas d’excuses pour le Français





Getty Images

Au micro de Real Madrid TV après le coup de sifflet final, le milieu de terrain a plaisanté sur sa décision de subtiliser ce but à son illustre coéquipier. Guler a expliqué qu’avec l’efficacité du Français devant le but, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter de le voir rester muet.

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« J’ai volé le but à Mbappe, mais c’est parce que je savais qu’il en marquerait un autre. Donc, aucun problème », a plaisanté Guler après la rencontre. Sa prédiction s’est révélée juste, puisque la star française a effectivement inscrit le troisième but du Real.

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Au-delà de la plaisanterie, le joueur de 19 ans a tenu à souligner les efforts fournis par toute l’équipe sur le terrain. « Nous sommes vraiment contents parce que je pense que nous avons très bien joué, avec et sans le ballon. Je pense que nous avons livré une grande performance et nous sommes très heureux », a-t-il ajouté.

L’importance du Bernabéu

Cette victoire convaincante a rappelé une nouvelle fois le niveau d’exigence qui règne dans la capitale espagnole. Pour Guler, faire preuve d’une telle efficacité fait simplement partie des obligations liées au port du célèbre maillot blanc.

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« C’est ce que nous devons faire. Nous sommes le Real Madrid et nous devons gagner tous les matches », a insisté le milieu de terrain. Il a également souligné le rôle du public dans les performances de l’équipe à domicile : « C’est un facteur clé parce que, lorsque nous jouons chez nous, devant nos supporters, nous essayons de tout donner pour eux. »

Alors que son équipe monte en puissance, Guler a envoyé un message clair avant le grand choc de dimanche face au FC Barcelone. « C’est un grand match, une affiche de très haut niveau, et nous donnerons tout pour gagner. Nous sommes prêts », a-t-il conclu.





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Tous les regards tournés vers El Clasico





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Après avoir rempli sa mission sur la scène européenne, le Real Madrid va immédiatement se tourner vers la réception de son plus grand rival. L’El Clasico de dimanche aura des conséquences majeures dans la course au titre en Liga et exigera une concentration totale des hommes de Mourinho.

Le Real Madrid cherchera à s’appuyer sur son efficacité offensive actuelle pour faire tomber le géant catalan. Avec un Guler en forme, un Mbappe qui a retrouvé le chemin des filets et un Diomande qui continue de marquer, le Real Madrid semble prêt pour le choc du week-end.