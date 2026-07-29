À quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison, Chelsea s'apprête à créer la sensation sur le marché des transferts estival en ramenant sur le devant de la scène l'une des plus grandes légendes de la Premier League.

Selon les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, Chelsea est parvenu à un accord total avec la star anglaise Jordan Henderson, ancien capitaine de Liverpool, en vue de son arrivée au sein de l'équipe lors de la période de transferts actuelle.

Romano a précisé, via son compte officiel sur le réseau « X », que Henderson avait accepté de signer un contrat de deux ans avec les Blues. Il devrait officiellement parapher cette semaine un contrat courant jusqu'en juin 2028, dans le cadre d'un transfert libre après la fin de sa dernière expérience.

Henderson avait récemment quitté les rangs de Brentford pour devenir libre de tout engagement, avant que Chelsea ne bouge rapidement afin de boucler l'affaire et de profiter de sa grande expérience au milieu de terrain.

L'arrivée de Henderson devrait constituer un renfort de poids pour le vestiaire de Chelsea, grâce à sa personnalité de leader et à sa longue expérience en Premier League et en Ligue des champions, lui qui a mené Liverpool au sacre en Premier League et en Ligue des champions durant ses années dorées.