« J’avais déjà essayé de faire venir Edin Dzeko à Munich », a raconté Schweinsteiger en tant qu’expert de l’ARD après le match du premier tour de Schalke en Coupe d’Allemagne sur la pelouse du Hallescher FC (5-2 a.p.) lundi soir, en évoquant des avances faites à l’actuel attaquant de S04 à l’époque où il évoluait au VfL Wolfsburg (2007 à 2011).

L’entraîneur de Schalke, Miron Muslic, qui venait justement d’être interviewé, a abondé en ce sens avec amusement : « Je sais, je connais l’histoire. » Relancé par la présentatrice de l’ARD Esther Sedlaczek, qui lui demandait s’il l’avait entendu de la bouche de Dzeko lui-même, Muslic s’est contenté de répondre : « Je ne veux pas le révéler maintenant. »

Schweinsteiger, alors joueur du Bayern, a ensuite développé : « Nous voulions absolument le faire venir, mais malheureusement, l’arrivée d’Edin ne s’est pas faite. » Dzeko avait fêté son éclosion internationale à Wolfsburg, menant les Loups, avec son complice d’attaque Grafite, à un titre de champion d’Allemagne sensationnel en 2009, ce qui avait évidemment provoqué une très mauvaise humeur au FCB.

Il n’est pas allé au Bayern : où Edin Dzeko a-t-il finalement signé à la place ?

Au lieu de rejoindre le Bayern, Dzeko a finalement signé à Manchester City début 2011 pour 37 millions d’euros et, après des passages dans d’autres grands clubs internationaux comme l’AS Rome, l’Inter Milan, Fenerbahçe et la Fiorentina, il est au service de Schalke depuis janvier de cette année. D’abord engagé seulement jusqu’à la fin de la saison dernière, Dzeko a signé début août un nouveau contrat d’un an et doit désormais aussi marquer des buts importants pour les Königsblauen, à l’étage supérieur en Bundesliga après la montée.

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Que le Bosnien ait toujours le sens du but, même à 40 ans, il l’a une nouvelle fois démontré lundi à Halle. Entré en jeu après un peu plus d’une heure, Dzeko a d’abord transformé un penalty à la 81e minute pour donner provisoirement l’avantage 2-1. Comme le courageux club de Regionalliga est revenu au score et a pu égaliser à 2-2 peu avant la fin, le promu en Bundesliga a dû passer par la prolongation, dans laquelle Dzeko a joué un rôle décisif.

Bastian Schweinsteiger sous le charme d’Edin Dzeko : « Super pour la Bundesliga »

Il a d’abord offert le but du 3-2 à Moussa Sylla (98e), redonnant l’avantage à son équipe, et Schweinsteiger a ensuite salué : « La façon dont il sert le 3-2... peu d’avant-centres font ça, le glisser comme ça. » Dans le temps additionnel de la première période de la prolongation, Junior Adamu a porté le score à 4-2, avant que Dzeko ne s’offre un doublé à la 117e minute et ne mette définitivement un terme au suspense avec le but du 5-2 final pour le favori.

« C’est clairement un joueur qui fait la différence », s’est encore enthousiasmé Schweinsteiger au sujet de Dzeko. « C’est un régal d’avoir un joueur comme lui [...] Avec sa manière de jouer au football, il est super pour la Bundesliga. » À ce jour, l’international bosnien a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en douze matches officiels avec Schalke, et il jouit de la plus haute estime au sein de l’équipe. Après cette entrée en matière laborieuse en coupe, S04 vise désormais ses premiers points importants en Bundesliga : lors de la 1re journée, Dzeko et ses coéquipiers seront en déplacement dimanche sur la pelouse du FC Augsbourg.