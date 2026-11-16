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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Révélations en coulisses : un revers italien à l'origine du transfert de Gabriel Jesus à Barcelone

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L'échec du transfert de Gabriel Jesus à Naples l'été dernier a ouvert la voie à l'attaquant brésilien pour réaliser son rêve de rejoindre Barcelone.

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Selon le quotidien espagnol Sport, Barcelone a tenté de recruter Julián Álvarez jusqu'aux derniers instants du mercato estival. L'attaquant argentin était la priorité de la direction sportive du club, emmenée par Deco, pour renforcer le poste d'avant-centre après le départ de Robert Lewandowski. Mais l'Atlético de Madrid est resté inflexible et a refusé de céder son joueur, ce qui a poussé les dirigeants catalans à se tourner vers d'autres pistes sur le marché des transferts.

Après une étude approfondie de toutes les options disponibles, Barcelone a finalement opté pour Gabriel Jesus, une solution peu coûteuse comparée aux autres alternatives. Le club catalan a vu dans l'attaquant brésilien de 29 ans une belle opportunité de marché et a versé 10 millions d'euros à Arsenal pour s'attacher ses services fin août.

Lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de Barcelone, Gabriel Jesus a assuré ne pas avoir hésité une seule seconde dès qu'il a appris qu'il existait une chance, même infime, de rejoindre le Spotify Camp Nou. « Ce sont toujours les joueurs qui ont le dernier mot, et j'ai dit : je veux jouer à Barcelone », a-t-il expliqué.

Si l'attaquant brésilien était « convaincu que quelque chose allait se produire », son arrivée à Barcelone n'a été rendue possible que parce que les clubs intéressés par son profil ne sont jamais parvenus à un accord avec Arsenal durant tout le mercato estival.

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Dans ce contexte, le journaliste sportif Ivan Zazzaroni a révélé sur Radio Kiss Kiss Napoli que Gabriel Jesus « a attendu Naples pendant un mois et demi ». Et d'ajouter : « C'est un garçon formidable et une personne exceptionnelle. Il était très enthousiaste à l'idée de cette opportunité, mais le club italien n'a pas réussi à boucler l'opération, et il a fini à Barcelone. »

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Ce n'était un secret pour personne que Massimiliano Allegri avait réclamé la venue de l'attaquant brésilien pour soutenir son projet au sein du club italien, tandis que des sources napolitaines assurent que le joueur était très séduit par l'idée d'évoluer au stade Diego Armando Maradona.

Mais l'échec de son transfert à Naples a offert à Gabriel Jesus l'occasion de réaliser « le rêve qu'il nourrissait depuis l'enfance » en s'engageant avec Barcelone.

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Pour l'heure, l'attaquant brésilien n'est pas parvenu à s'imposer comme titulaire dans le onze de Hansi Flick, mais il s'est montré convaincant en sortie de banc, avec 4 buts et 2 passes décisives en 286 minutes de jeu, des statistiques remarquables qui ont étoffé les solutions offensives à la disposition de l'équipe catalane.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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