L'une des stars de l'équipe de France a créé la surprise en s'exprimant sur le niveau du Maroc lors du match qui a opposé les deux équipes jeudi dernier, en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus l’ont emporté 2-0 et se sont qualifiés pour le dernier carré, où ils défieront le vainqueur de Belgique-Espagne.

Après la rencontre, Rabiot a confié : « Nous n’avions rien à craindre de cette équipe, c’est l’impression que nous avons eue pendant le match. »

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Il a ajouté : « Même lorsqu’ils avaient la possession du ballon, nous ne nous sommes pas sentis menacés, car nous étions supérieurs sur tous les plans techniques et tactiques. »

Après la rencontre, il a échangé avec Raphaël Raymond, le responsable de la communication des Bleus, qui lui a confirmé « avoir le sentiment que cette équipe était un peu moins forte que celle de 2022 ».

Rabiot a par ailleurs admis avoir été surpris par le style de jeu marocain : « Ils ont adopté un bloc défensif inhabituel ; on ne les voit pas souvent comme ça. On s’attendait à plus d’audace de leur part, mais on a su les provoquer, les mettre sous pression et les dominer physiquement. Au final, ils ont été contraints de reculer. »

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Interrogé sur une éventuelle demi-finale contre l’Espagne, Rabiot a répondu avec détermination : « J’espère vraiment, on veut prendre notre revanche. On verra bien ce qui se passera. »

L’Espagne défiera la Belgique ce vendredi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.



