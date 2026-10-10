Kees Kwakman estime qu’AZ s’est vu retirer à tort un penalty dans le choc face à Feyenoord. Juste avant la pause, il y a bien eu un contact entre Mexx Meerdink et Tjark Ernst, mais l’image sur laquelle on le voit clairement n’a pas été montrée sur le terrain à l’arbitre Danny Makkelie.

À De Kuip, Makkelie n’a vu sur l’écran que des images prises de côté, si bien qu’après de longues minutes d’examen, il n’a pas pu affirmer avec certitude que Meerdink avait été touché. Il apparaît désormais qu’une image bien meilleure était disponible, sur laquelle le contact entre les pieds des deux joueurs est clairement visible.

« Comment est-ce possible que Makkelie n’ait pas vu cette image ? », s’emporte fortement Kwakman dans De Eretribune sur ESPN. Jan Joost van Gangelen suggère que le VAR Erwin Blank n’a probablement pas vu cette image non plus. « Oui, alors où se situe l’erreur ? », se demande Kwakman à voix haute.

« Ils avaient bien cette image. Ils avaient les images, mais ils ne les ont pas montrées à Makkelie à ce moment-là », explique Aletha Leidelmeijer. Kwakman se demande ensuite comment se fait la sélection des images dans la cabine du VAR.

« Je pense que le VAR ne fait pas ça lui-même. Il est aidé pour ça, non ? », poursuit Kwakman. « Je pense que si Makkelie avait vu cette image, il aurait maintenu le penalty. Si le VAR avait vu ça, il ne l’aurait même pas appelé devant l’écran. »

Ernst a lui-même indiqué après la rencontre sur ESPN avoir bien reçu une explication de la part de Makkelie. « Après le match, j’ai parlé un instant avec l’arbitre, et il m’a dit qu’il y avait peut-être effectivement un léger contact, mais que ce n’était pas suffisant pour accorder un penalty. »

« Je vois maintenant que mon pied bouge un peu. Mais l’arbitre a dit que, pour lui, ce n’était pas suffisant pour un penalty. Aussi parce que le ballon sortait, et parce que le contact était très léger. Mais sur le moment, je n’ai rien senti », a conclu Ernst.

ESPN