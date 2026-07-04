L'Ajax a formulé une offre pour s'attacher les services de Lucas Agazzi, talentueux arrière droit du Defensor SC. L'information est rapportée par son agent, Pablo Rivero, au micro de la station de radio uruguayenne Sport 890.

Malgré son jeune âge, le défenseur de 21 ans a déjà disputé 114 matchs officiels sous les couleurs du Defensor, inscrivant dix buts et délivrant treize passes décisives.

Sous contrat avec Defensor jusqu’en 2027, le latéral droit est estimé à 1,8 million d’euros par Transfermarkt.

Selon Rivero, l’Ajax s’est bien manifesté pour l’Uruguayen, mais la première offre des Amstellodamois a été rejetée.

On ignore pour l’instant si le directeur technique Jordi Cruijff va formuler une nouvelle offre.

Polyvalent, il possède également la nationalité uruguayenne et italienne et peut évoluer comme ailier droit.

Son profil polyvalent en fait un candidat crédible pour succéder à Anton Gaaei : le Danois de 23 ans pourrait quitter Amsterdam cet été.