Révélation du Mondial, Haitham Hassan suscite l’intérêt d’un cador européen et de plusieurs clubs saoudiens

L’ailier égyptien Haitham Hassan suscite l’intérêt de plusieurs clubs depuis le mercato estival. Ses performances remarquées avec les Pharaons lors de la Coupe du monde 2026, conjuguées à la baisse de sa clause libératoire au Real Oviedo, ont alerté les recruteurs.

Selon le quotidien britannique « Daily Record », le Celtic Glasgow et plusieurs clubs saoudiens auraient déjà manifesté leur intérêt.

Selon la même source, la clause libératoire de son contrat est tombée de 16 à 10 millions de livres sterling après la relégation du Real Oviedo en deuxième division espagnole ; toutefois, le club accepterait de le céder pour environ 4 millions de livres sterling.

Les clubs intéressés, dont le Celtic en pole position, savent que les formations espagnoles insèrent généralement des clauses libératoires élevées dans les contrats de leurs joueurs, mais que les transferts se négocient souvent bien en dessous de ce montant.

Le Celtic, qui cherche à renforcer son effectif avant la reprise, suit de près le joueur, auteur d’une prestation remarquée lors de la Coupe du monde 2026. Entré en jeu face à l’Argentine en huitièmes de finale, il avait servi la passe décisive sur le deuxième but égyptien, permettant aux « Pharaons » de mener 2-0. avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur dans les dernières minutes et ne l’emporte au terme d’une rencontre marquée par une polémique arbitrale.

Hassan poursuivra néanmoins sa saison avec le Real Oviedo en deuxième division, la relégation du club ayant activé la clause prévoyant la baisse du montant de son indemnité de transfert.

Par ailleurs, le Real Oviedo ne percevra pas l’intégralité d’une éventuelle indemnité, puisque l’accord conclu avec Villarreal lors de son arrivée il y a deux ans prévoit que le Sous-marin jaune touche 40 % de tout futur transfert.

Hassan a disputé 37 matchs sous les couleurs du Real Oviedo la saison dernière, délivrant seulement trois passes décisives, mais ses récents exploits avec l’Égypte au Mondial lui ont valu les feux des projecteurs et font de lui l’un des candidats les plus courtisés du mercato estival.