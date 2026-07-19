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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Révélation du meilleur joueur et du meilleur gardien de la Coupe du monde 2026

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
P. Cubarsi
U. Simon
Espagne
Argentine
É.-U.

Le titre de meilleur jeune joueur

L'Espagne a prolongé les festivités de son titre de championne du monde 2026 en raflant trois récompenses individuelles majeures : Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi, Pau Cubarsi a reçu le prix du meilleur jeune, et Unai Simón a été couronné meilleur gardien.

Rodri, le pilier du milieu de terrain de « La Roja », a été récompensé pour ses performances exceptionnelles, qui ont permis à son équipe de conquérir son deuxième titre mondial. Véritable métronome, il a dicté le tempo des matchs avec un professionnalisme exemplaire.

Pau Cubarsi, jeune milieu de terrain de 21 ans, a été désigné meilleur jeune du tournoi grâce à des performances remarquables qui confirment le bel avenir du football espagnol.

Enfin, Unai Simón a été sacré meilleur gardien du tournoi en remportant le Gant d’or, après n’avoir concédé qu’un seul but en huit rencontres.

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