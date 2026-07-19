Révélation du meilleur joueur et du meilleur gardien de la Coupe du monde 2026

L'Espagne a prolongé les festivités de son titre de championne du monde 2026 en raflant trois récompenses individuelles majeures : Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi, Pau Cubarsi a reçu le prix du meilleur jeune, et Unai Simón a été couronné meilleur gardien.

Rodri, le pilier du milieu de terrain de « La Roja », a été récompensé pour ses performances exceptionnelles, qui ont permis à son équipe de conquérir son deuxième titre mondial. Véritable métronome, il a dicté le tempo des matchs avec un professionnalisme exemplaire.

Pau Cubarsi, jeune milieu de terrain de 21 ans, a été désigné meilleur jeune du tournoi grâce à des performances remarquables qui confirment le bel avenir du football espagnol.

Enfin, Unai Simón a été sacré meilleur gardien du tournoi en remportant le Gant d’or, après n’avoir concédé qu’un seul but en huit rencontres.