Le journaliste espagnol Roberto Gómez a révélé le nom de l'arbitre qui dirigera le Clásico entre le Barça et le Real Madrid, au stade du Camp Nou, le dimanche 25 octobre, lors de la dixième journée de la Liga.

Roberto Gómez a annoncé, dans l'émission « La Terturlia » sur Radio Marca, que l'arbitre Hernández Hernández dirigera le Clásico. Raúl Varela, l'animateur de l'émission, a aussitôt réagi à cette nouvelle en déclarant : « Eh bien, c'est une mauvaise nouvelle. »

Le commentateur a dit en plaisantant, selon le journal «Marca» : « Maintenant commence la campagne pour empêcher cela, bon, demain ce sera peut-être Fran Soto... », faisant allusion à la possibilité d'un changement d'arbitre en raison de l'avis du présentateur.

De son côté, Varela a exposé ses réserves quant à la désignation de Hernández Hernández pour diriger la rencontre entre le Barça et le Real Madrid en déclarant : « Il ne me plaît pas comme arbitre, et son bilan dans les Clásicos ne me plaît pas. Je trouve cela totalement inutile. Je pense que c'est une mauvaise décision », ce à quoi Roberto Gómez a répondu : « Tu viens tout juste de tout gâcher. »

Lorsque Roberto Gómez l'a interrogé sur d'autres arbitres, Varela a proposé plusieurs noms qui, selon lui, seraient plus adaptés pour diriger le match le plus important de la Liga, et a dit : « Je préfère Martínez Munuera, par exemple. J'aime beaucoup cet arbitre », citant également De Burgos Bengoetxea, qu'il a décrit comme « quelqu'un de bien et un bon arbitre ».







