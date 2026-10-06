Un rapport de presse a révélé les premiers mots du sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, après la publication d'un communiqué officiel par le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, au cours des dernières heures.

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a brisé le silence au sujet de sa crise avec le sélectionneur de son pays, en publiant ce mardi un communiqué officiel dans lequel il a exposé les raisons du différend qui l'oppose à son entraîneur.

Ronaldo s'en est pris à Jesus, affirmant que ce dernier avait manqué à sa promesse à deux reprises, ce qui l'a poussé à quitter le rassemblement.

De son côté, le journal « A Bola » a indiqué que Jesus se trouvait ce mardi dans la ville de Leiria pour assister au match de la sélection portugaise des moins de 21 ans, qui a battu la République tchèque 2-0.

Dès son retour à son domicile d'Aroeira, l'équipe de la chaîne CMTV l'a abordé à son arrivée et l'a interrogé au sujet du communiqué de Cristiano Ronaldo.

Jesus a répondu qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de lire le communiqué du capitaine du Portugal, mais qu'il était au courant de sa publication.

Il a déclaré : « J'étais à Leiria pour regarder le match de la sélection nationale des moins de 21 ans. Je vais lire le communiqué maintenant, et je n'ai rien à dire. »

Le journal portugais a assuré que d'autres communiqués devraient paraître prochainement au sujet de cette crise, sans préciser l'identité de ceux qui les publieront.