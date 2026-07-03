Révélation choc : un adversaire des Oranje à la Coupe du monde a été contrôlé positif au dopage

Selon The Times, huit joueurs de l’équipe de Tunisie, qui doit affronter les Oranje, ont été contrôlés positifs au clenbutérol, une substance interdite inscrite sur la liste des produits dopants.

Selon ce média très fiable, les joueurs tunisiens ont été stupéfaits lorsque le test s'est révélé positif. Ils n'auraient en effet pas consommé ces substances de manière intentionnelle.

Or, le clenbutérol est également retrouvé dans la viande contaminée, notamment dans certaines régions du monde où il est utilisé en élevage, comme au Mexique, où la Tunisie était en stage.

Puissant stimulant du système nerveux, le clenbutérol est par ailleurs autorisé en médecine vétérinaire, aux Pays-Bas et en Belgique, pour dilater les voies respiratoires des chevaux asthmatiques.

En raison de son action spécifique, il est parfois utilisé illégalement comme produit amaigrissant ou comme substance améliorant les performances. Lors d’un régime strict, il empêche également la perte de masse musculaire.

Cette substance figure sur la liste internationale des produits dopants et est strictement interdite en compétition. Sa détention, son usage ou sa vente à des fins humaines sont par ailleurs illégaux aux Pays-Bas et en Belgique.

Malgré cette exposition au produit, la Tunisie n’a tiré aucun avantage sportif : elle a perdu tous ses matchs de poules, dont une défaite 3-1 face aux Pays-Bas, et a été éliminée dès la phase de groupes.