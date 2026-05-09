Révélation choc en Espagne : les joueurs du Real Madrid auraient humilié Xabi Alonso

Le chaos qui règne actuellement au Real Madrid ne survient pas de nulle part. Depuis des mois, le vestiaire est agité, et les détails fuitent de plus en plus. Selon Marca, Xabi Alonso aurait même joué un rôle clé dans cette crise.

L’entraîneur espagnol de 44 ans, limogé en janvier dernier, voulait imposer plus de discipline et d’ordre tactique dès son arrivée. Or, cette rigueur aurait provoqué d’énormes tensions internes.

Selon certaines sources, le vestiaire s’est alors scindé en deux factions : d’un côté, des joueurs comme Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni défendaient la méthode Alonso ; de l’autre, des cadres tels que Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga et Federico Valverde lui auraient progressivement contesté son autorité.

La situation se serait même détériorée au point que certains joueurs auraient feint de dormir pendant les réunions tactiques, tandis que d’autres bavardaient ou ignoraient délibérément les consignes.

La tension a culminé peu après, lorsque l’entraîneur a perdu son sang-froid sur le terrain d’entraînement : « Je ne savais pas que je devais coacher une équipe de jeunes ici ! », aurait-il lancé, furieux.

Son successeur, Álvaro Arbeloa, a tenté de calmer les esprits, en vain. Le point de rupture est survenu lors d’un vif accrochage entre Valverde et Tchouaméni : un échange houleux sur le terrain a débouché sur une altercation dans le vestiaire.

Valverde a été hospitalisé pour une blessure à la tête et devrait manquer le Clásico face au FC Barcelone. L’Uruguayen a formellement démenti toute participation à une bagarre, assurant s’être « cogné le front contre une table par accident ». Malgré ces explications, le Real Madrid aurait, selon plusieurs médias, ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs.