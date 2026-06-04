Selon Sport Bild, Arne Slot a été limogé de Liverpool le week-end dernier. Le technicien néerlandais de 47 ans aurait payé son attitude « arrogante » dans le vestiaire.

Lors de son premier exercice sur les bords de la Mersey, il avait pourtant immédiatement mené Liverpool vers le titre national. La seconde saison s’est toutefois révélée bien plus ardue, avec une cinquième place en Premier League. Après l’évaluation de fin d’année, la direction a conclu que Slot n’était pas l’homme de la situation pour l’avenir.

Selon le média allemand, cette issue était précédée par une période de troubles internes : Slot aurait en effet perdu le vestiaire. Les premières fissures sont apparues au grand jour lorsque Mohamed Salah s’est exprimé avec une extrême virulence à l’encontre du manager en cours de saison, mais ce clash n’était que la partie émergée de l’iceberg.

« L’un des problèmes était sa gestion des joueurs stars », analyse le média allemand. « Si son approche empathique après le décès tragique de l’attaquant Diogo Jota avait été saluée en début de saison, il est ensuite allé trop loin. »

Selon le média allemand, le technicien aurait mêlé critiques objectives, « arrogance » et « attaques personnelles ». Ces dernières visaient notamment les cinq recrues estivales : « As-tu déjà remporté la Premier League ? », aurait-il lancé avec virulence aux nouveaux arrivants.

Les cinq recrues estivales se sont retrouvées constamment dans le viseur, et les joueurs ayant un passé en Bundesliga ont également été sévèrement tancés. « C’est comme ça qu’on joue en Allemagne ? », aurait lancé Slot, franchissant selon plusieurs témoins les limites du simple rappel à l’ordre.

Ces « accès de colère » n’ont guère été appréciés par le groupe, rapporte le média allemand. Alors que les résultats se dégradaient, le vestiaire estimait que le titre de Slot était surtout l’œuvre de son prédécesseur, Jürgen Klopp. Des cadres comme Mo Salah et Virgil van Dijk ont constaté un manque d’inspiration.