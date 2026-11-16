Partager Suivez GOAL sur Google

La lourde défaite concédée par le Portugal face au Danemark sur le score de 1-4 n'a pas été un simple résultat anodin en Ligue des nations, elle s'est rapidement transformée en nouveau sujet de polémique entre les supporters de Cristiano Ronaldo et les détracteurs du sélectionneur Jorge Jesus. En effet, une partie des admirateurs de la star historique a établi un lien entre cette chute inattendue et l'absence de leur ancien capitaine, qui a annoncé sa retraite internationale quelques jours avant la confrontation.

Publicité

Certains supporters de Ronaldo ont interprété ce résultat comme la preuve que le Portugal ne peut pas poursuivre son chemin sans lui, rappelant les désaccords qui ont entouré la fin de sa relation avec la sélection, et estimant que ce qui s'est produit face au Danemark constitue une réponse cinglante à la décision de l'écarter des plans techniques avant l'annonce de sa retraite.

Mais la lecture des résultats de la sélection au cours de la dernière période soulève des questions quant à l'exactitude de cette interprétation, d'autant que l'absence de Ronaldo lors des matches n'avait rien de nouveau, et que le Portugal a enchaîné une série de victoires sans lui dans l'effectif, allant même jusqu'à s'imposer contre ce même adversaire sur son terrain quelques semaines auparavant.

Ronaldo : une légende qui ne se reproduira pas

Tout d'abord, on ne peut pas considérer Cristiano Ronaldo comme un joueur ordinaire dont la relation avec la sélection portugaise serait terminée, car cette star chevronnée a laissé un héritage exceptionnel difficile à reproduire, après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec un total de 146 buts en 234 matches internationaux, en plus d'être le joueur ayant le plus porté le maillot du Portugal.

Publicité Publicité

Ronaldo a été le principal artisan du tournant historique dans le parcours de la sélection, après l'avoir conduite au sacre lors du Championnat d'Europe 2016, premier titre continental de l'histoire du Portugal, avant d'y ajouter le titre de la Ligue des nations en 2019, puis de voir la sélection s'adjuger la même compétition en 2025.

Related Topics

Son influence ne s'est pas limitée aux chiffres et aux titres, mais s'est étendue à la construction d'une identité compétitive pour toute une génération de joueurs, après être resté présent à la tête de la sélection pendant plus de deux décennies, devenant la figure emblématique du public portugais.

Ronaldo a également marqué de sa présence six éditions de la Coupe du monde, confirmant le caractère exceptionnel de sa carrière internationale et laissant derrière lui un héritage qui dépasse largement la polémique liée à ses derniers jours avec la sélection.

Publicité

Le Portugal a remporté 4 victoires consécutives sans la participation de Ronaldo

Malgré le statut historique de Ronaldo, les récents résultats du Portugal ne vont pas dans le sens d'une interprétation faisant de son absence la cause directe de tout ce qui arrive à la sélection.

Publicité

En effet, après l'élimination de la Coupe du monde 2026, la sélection portugaise a entamé une nouvelle étape sous la direction de Jesus, et a enchaîné quatre victoires consécutives en Ligue des nations, durant lesquelles la présence de Ronaldo a été des plus limitées.

Le Portugal a ouvert son parcours par une victoire face au pays de Galles sur le score d'un but à zéro le 24 septembre, dans un match où Ronaldo a participé environ 66 minutes, avant de s'imposer à l'extérieur contre la Norvège sur le score de 2-1 le 27 septembre, sans que son ancien capitaine prenne part à la rencontre, malgré sa présence sur le banc des remplaçants.

Publicité

L'étape la plus marquante est survenue le 1er octobre, lorsque la sélection portugaise a réussi à faire tomber le Danemark à Copenhague sur le score de 4-2, dans un match dont Ronaldo était absent après avoir quitté le rassemblement de la sélection, avant de conclure sa série de victoires par un succès de nouveau face à la Norvège sur le score de 2-1 le 4 octobre.

Ainsi, la sélection portugaise a enchaîné quatre victoires consécutives, avant de concéder sa première défaite face au Danemark lors de la cinquième confrontation, ce qui rend le fait de relier cette dernière défaite à la simple absence de Ronaldo discutable.

Publicité

Le différend entre Jesus et Ronaldo a précédé l'annonce de la retraite

La relation entre Ronaldo et Jesus avait connu des tensions fin septembre, après que l'entraîneur eut annoncé qu'il ne compterait pas sur le capitaine de la sélection comme titulaire face au Danemark, affirmant que la décision de le faire jouer lui revenait en fonction des besoins du match.

Publicité

Cela est intervenu après que Ronaldo fut resté sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre face à la Norvège, malgré sa disponibilité, un épisode qui a représenté un tournant notable dans la manière de gérer la star habituée à mener l'attaque du Portugal pendant de longues années.

À la suite des déclarations de Jesus, Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection le 30 septembre, avant la confrontation face au Danemark à Copenhague.

Publicité

Quelques semaines plus tard, Ronaldo a annoncé le 5 novembre 2026 sa retraite internationale, mettant fin à une carrière longue de 23 ans avec la sélection, laissant derrière lui 234 matches et 146 buts.

Ainsi, l'absence de Ronaldo lors de la dernière confrontation face au Danemark n'était ni surprenante ni soudaine, mais s'inscrivait dans le prolongement d'une étape antérieure marquée par sa mise à l'écart, puis son départ du rassemblement, avant qu'il ne tranche définitivement en faveur de la retraite.

Publicité

Jesus refuse d'imputer la défaite à l'absence de Ronaldo

Au lendemain de la lourde défaite face au Danemark, Jorge Jesus s'est retrouvé face à une question directe sur le fait de savoir si la sélection avait regretté les services de Ronaldo, mais l'entraîneur portugais a refusé de considérer l'absence de la star comme une explication de ce qui s'est passé.

Publicité

Jesus a répondu à la question en déclarant : « Regretter quoi ? Il n'est plus un joueur de la sélection, alors que pourrions-nous regretter ? La seule chose qui nous manque, c'est sa présence ici pour me tenir compagnie. »

Les déclarations de l'entraîneur sont intervenues lors d'une soirée marquée par une présence symbolique de Ronaldo, puisque les joueurs du Portugal ont porté des maillots floqués de son nom et de son numéro 7 avant le coup d'envoi du match, tandis que les supporters ont déployé une banderole en hommage à leur ancien capitaine et ont scandé son nom durant la rencontre.

Publicité

Sur le terrain, la sélection portugaise a souffert de problèmes défensifs évidents, après avoir encaissé quatre buts, dont un penalty et un doublé de l'attaquant Rasmus Højlund, avant de se contenter d'un but pour l'honneur inscrit par Bernardo Silva dans le temps additionnel.

Jesus a reconnu la difficulté de la soirée, soulignant que son équipe n'avait pas réussi à arrêter l'attaque danoise ni à trouver les solutions offensives appropriées, lors de sa première défaite depuis sa prise de fonctions.

Publicité

La fin d'une ère

Il ne fait aucun doute que le départ de Ronaldo marque la fin d'une étape exceptionnelle dans l'histoire de la sélection portugaise, et que remplacer un joueur doté de son palmarès international et de son statut de leader n'est pas une tâche facile, mais cela ne signifie pas que chaque résultat négatif après sa retraite doive se transformer en preuve que son absence en est la cause.

Publicité

Le Portugal s'était déjà imposé face à ce même Danemark sur le score de 4-2 à Copenhague sans la participation de Ronaldo, et avait enchaîné quatre victoires consécutives en début de parcours en Ligue des nations, avant de connaître une chute surprenante sur son terrain.

Entre la reconnaissance de la valeur historique de Ronaldo et le fait de lui imputer la responsabilité des résultats de la sélection après son départ, il y a une grande distance : la star portugaise mérite la reconnaissance pour ce qu'elle a apporté à son pays, mais la sélection actuelle compte un groupe de joueurs aux grandes qualités, à qui incombe, ainsi qu'au staff technique, la responsabilité de poursuivre la compétition.

Publicité

La défaite face au Danemark peut être un indicateur de l'existence de problèmes techniques nécessitant un traitement au sein de la sélection, mais elle ne constitue pas une preuve irréfutable que la retraite de Ronaldo est la cause du revers du Portugal, d'autant que les faits antérieurs ont démontré la capacité de l'équipe à remporter des victoires en son absence.