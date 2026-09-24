« Réveille-toi, ce n'est pas le moment de se vanter de ses buts » : un avertissement français au ton virulent adressé à Mbappé

L'équipe de France débute son parcours en Ligue des nations de l'UEFA demain vendredi en soirée, lorsqu'elle se rendra en Turquie pour un test difficile, qui sera le premier pour Zinédine Zidane à la tête du staff technique des Bleus.

Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France et l'une des armes majeures sur lesquelles compte Zidane, sera sous les projecteurs lors de ce duel, notamment avec la possibilité de son retour à son poste de prédilection sur l'aile gauche.

L'attaquant du Real Madrid occupe une place très importante dans les plans de la sélection, mais il pourrait être appelé à fournir davantage d'efforts sur le plan défensif, à un moment où les pressions autour de lui s'intensifient après avoir clairement affiché son ambition de concourir pour le Ballon d'Or.

Avant la première apparition de Zidane, Christophe Dugarry, ancienne star de l'équipe de France, a adressé un message direct à Mbappé, lui demandant d'élever son niveau et de s'employer à mener l'équipe vers les titres, et non de se contenter de marquer des buts.

Dugarry a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « RMC » : « Mbappé va être obligé de se réveiller. Il marque des buts, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il ne gagne plus de titres. »

Il a ajouté : « Avec le Real Madrid, il ne gagne plus. Et avec l'équipe de France, il ne gagne plus non plus. Et à un moment donné, il sera obligé de gagner des titres. »

Il a poursuivi : « Zidane aura le même discours avec Mbappé : est-ce que tu veux qu'on gagne, ou est-ce que tu veux seulement marquer tes buts et parader ? À un moment donné, ce sera là le sujet. »

Dugarry a conclu ses propos par un message tranchant : « Cela fait des années que nous ne gagnons rien. »

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