Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a adressé un message énigmatique au sujet des élections de la Fédération saoudienne de football, prévues pour la période à venir.

Yasser Al-Misehal, ancien président de la Fédération saoudienne de football, avait annoncé sa démission de son poste, après l'élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, à la dernière place du huitième groupe.

La commission électorale de la Fédération saoudienne de football a annoncé avoir fixé la date des élections au 30 août prochain, à travers la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.

Al-Farraj a publié un tweet sur son compte officiel du réseau « X », dans lequel il a écrit : « La présidence et la qualité de membre de la Fédération saoudienne de football sont un rêve, un honneur et une ambition, mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Mon conseil aux rêveurs, aux ambitieux et aux enthousiastes : rêvez, mais dans les limites. »

Cela intervient un jour avant l'ouverture des candidatures aux sièges du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football, qui se poursuit jusqu'au samedi 1er août prochain.

Il convient de rappeler que Yasser Al-Misehal dirigeait la Fédération saoudienne de football depuis 2019, et que la sélection saoudienne n'a réussi à remporter aucun titre durant son ère, tandis que la réalisation la plus marquante a été la qualification à la Coupe du monde à deux reprises, avant une élimination en phase de groupes.