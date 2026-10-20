La crise d’Al-Nassr n’est plus seulement sportive : la presse internationale s’en fait aussi l’écho en évoquant des dettes considérables. Le journaliste Walid Al-Faraj a expliqué que la dette atteignait 800 millions de riyals, tandis qu’un rapport américain révèle des négociations secrètes visant à céder 70 % du club à une société du fonds RedBird Capitals, qui contrôle aussi l’AC Milan.





Ce qui se passe à Riyad n’est pas une crise passagère, mais le début d’une période au cours de laquelle Cristiano Ronaldo pourrait même passer du terrain à la table des décisions du club





DES CHIFFRES CHOCS : Le journaliste Walid Al-Faraj a révélé la crise financière du club dans son émission Rotana Sport avec Walid . Il y a confirmé que « les dettes d’Al-Nassr frôlent les 800 millions de riyals », expliquant que ces dettes découlent avant tout de mauvais choix financiers effectués la saison dernière, qui ont déclenché des contrôles des autorités de surveillance. Des propos qui soulignent la gravité de la situation et la nécessité d’un examen financier complet de la gestion du club.









UNE OPÉRATION À UN MILLIARD : Parallèlement, aux États-Unis, le site spécialisé dans la finance Semaphore a révélé que « Redbird Capital », actuelle propriétaire de l’AC Milan, avait rencontré le fonds saoudien PIF pour discuter de l’acquisition de 70 % du club.

Selon ces informations, l’opération pourrait atteindre un milliard de riyals, une somme qui couvrirait également les dettes actuelles du club. Les négociations n’en sont encore qu’à leurs débuts et aucun accord définitif n’a été conclu.

Selon d’autres indiscrétions, l’entrepreneur Mohammed Al-Khuraiji pourrait rejoindre le groupe d’investisseurs aux côtés d’autres associés. Il est également question d’une éventuelle prise de participation de Cristiano Ronaldo dans le club.





L’analyste Mohammed Al-Anzi a conclu : « Ronaldo est arrivé à Al-Nassr comme joueur, il en est resté un passionné et veut maintenant en devenir propriétaire : c’est ce qui se dit dans l’entourage d’Al-Nassr. »

Quoi qu’il en soit, quel que soit le futur propriétaire et indépendamment de la répartition des parts, la ligne à suivre est déjà claire : la gouvernance et la discipline financière seront privilégiées pour engager le redressement économique du club.



