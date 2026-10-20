La crise du club saoudien d'Al-Nassr ne se résume plus aux seuls résultats sur le terrain : elle se traduit désormais par des chiffres effrayants dans les bilans comptables, selon des rapports internationaux.

800 millions de riyals de dettes accumulées, un montant révélé par le journaliste Walid Al-Faraj. Au même moment, un rapport américain choc dévoile des négociations secrètes pour la vente de 70 % des parts d'Al-Nassr à une société propriétaire du Milan AC.





Ce qui se passe dans la capitale saoudienne, Riyad, n'est pas une crise financière passagère, mais le début d'une nouvelle étape au cours de laquelle Cristiano Ronaldo pourrait passer du statut de légende sur le terrain à celui de propriétaire à la table des décisions.

Walid Al-Faraj lâche le chiffre choc

Le journaliste Walid Al-Faraj a dévoilé le secret derrière la crise financière étouffante que traverse le club d'Al-Nassr, et ce dans le cadre de son émission « Rotana Sport avec Walid ».

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Al-Faraj a déclaré textuellement : « Les dettes d'Al-Nassr approchent les 800 millions de riyals », affirmant que la plus grande partie de ces dettes résulte des mauvaises décisions financières prises au cours de la saison dernière, des décisions qui ont fini par placer le club sous le microscope du contrôle financier.

Ces déclarations mettent en lumière l'ampleur réelle du défi qui attend la direction d'Al-Nassr et confirment que la prochaine étape exige une révision globale et un encadrement rigoureux des engagements financiers.

Le deal du milliard : RedBird aux portes d'Al-Nassr

Dans un développement concomitant, le site américain « Semafor » a créé la surprise avec une révélation de taille, dévoilant que la société américaine « RedBird Capital », actuelle propriétaire du Milan AC, a tenu des réunions directes avec le Fonds d'investissement public saoudien pour discuter de l'acquisition de 70 % des parts du club d'Al-Nassr.

Selon le rapport, la valeur de la transaction potentielle est estimée à environ un milliard de riyals, après que le nouvel acquéreur aura remboursé les dettes du club de la capitale. Le site a précisé que les négociations en sont encore à leurs premières phases et qu'aucun accord définitif n'a été conclu à ce jour.

Les fuites laissent entrevoir l'éventuelle entrée de l'homme d'affaires Mohammed Al-Khariji au sein de cette alliance d'investisseurs, aux côtés d'autres investisseurs, tandis que circulent des informations solides faisant état de l'obtention par la star Cristiano Ronaldo d'une part dans la propriété du club, sans qu'aucune annonce officielle ne vienne confirmer les pourcentages de propriété à ce jour.

Cristiano : l'environnement d'Al-Nassr fait l'événement

L'analyste sportif Mohammed Al-Anzi a commenté ces développements par une déclaration marquante : « Ronaldo est arrivé à Al-Nassr en tant que joueur, il est resté en amoureux du club, et désormais il veut en être propriétaire. C'est ça, l'environnement d'Al-Nassr. »

Al-Anzi a ajouté que la prochaine étape, en cas de finalisation de la transaction, sera marquée par une grande attention portée à l'application des normes de gouvernance et de discipline financière au sein du club, ce qui pourrait constituer un véritable point de départ pour réorganiser la situation financière et actionnariale d'Al-Nassr et le sauver de la spirale des dettes.



