Selon la presse, des responsables de la Fédération allemande de football (DFB) doivent rencontrer mardi Oliver Mintzlaff, directeur sportif de Red Bull, pour finaliser la résiliation du contrat de Jürgen Klopp, actuellement lié au club jusqu’en 2029, et le nommer sélectionneur de l’équipe d’Allemagne.

Selon le magazine allemand « Kicker », les discussions porteront sur la possibilité de résilier anticipativement le contrat liant Klopp à Red Bull jusqu’en 2029, en tant que directeur du football international du groupe ; Mintzlaff doit d’ailleurs rencontrer l’entraîneur à New York plus tard dans la semaine.

Klopp a déjà trouvé un accord de principe avec les dirigeants de la Fédération allemande, dont le président Bernd Neuendorf et son adjoint Hans-Joachim Watzke, lors d’une réunion tenue aux États-Unis, où l’ancien coach du Borussia Dortmund et de Liverpool officie comme analyste pour « Magenta TV » durant la Coupe du monde.

Klopp devrait signer un contrat courant jusqu’en 2030, mais l’accord avec « Red Bull », où il travaille actuellement, n’est pas encore finalisé.

La possibilité de maintenir un rôle d’ambassadeur auprès de Red Bull est évoquée, mais elle ne fait pas l’unanimité au sein de la Fédération allemande.

Selon « Kicker », il pourrait toutefois continuer à conseiller le pôle des licences sportives de l’entreprise lorsqu’il ne sera pas mobilisé par la sélection.

La sélection allemande est en effet à la recherche d’un sélectionneur après la démission de Julian Nagelsmann, survenue au lendemain de l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada face au Paraguay.