Réunion d'urgence : la Confédération africaine intervient dans la crise du nouveau projet de la FIFA

La Confédération africaine de football (CAF) est intervenue dans la polémique liée au nouveau projet dévoilé par Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), au cours des dernières heures.

La FIFA a annoncé dans un communiqué officiel, mardi, que son président Gianni Infantino envisage de vendre des parts de la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs du secteur privé, et qu'il assumera un rôle proche de celui de commissaire dans ce nouveau projet.

Depuis la publication de ce communiqué, de nombreuses réactions courroucées ont vu le jour contre Infantino et son nouveau projet, notamment de la part de l'Union des associations européennes de football, ainsi que de certaines fédérations nationales, dont l'anglaise.

La dernière fédération à avoir réagi à cette polémique a été la Confédération africaine de football, qui a publié un communiqué sur son site officiel, mercredi, annonçant la tenue d'une réunion du comité exécutif, présidée par Patrice Motsepe en personne, la semaine prochaine.

Le communiqué a précisé que cette réunion intervient après réception d'une lettre officielle de la FIFA détaillant le nouveau projet, l'objectif étant d'examiner la proposition, de l'évaluer et de l'étudier, afin de faire connaître son avis à son sujet.

La CAF a demandé aux fédérations nationales qui lui sont affiliées d'œuvrer également à l'examen de la proposition et à l'expression de leur avis à son sujet, afin de participer au processus de consultation que mène actuellement la FIFA avec les confédérations continentales et les fédérations nationales.

La Confédération africaine a conclu son communiqué en réaffirmant son engagement à poursuivre la consultation et le travail conjoint avec les fédérations qui lui sont affiliées, ainsi qu'avec la Fédération internationale et les autres confédérations continentales, afin de soutenir l'augmentation des ressources financières nécessaires au développement et à la croissance du football.