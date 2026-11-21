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Bruno Fernandes et Ermedin Demirovic pourraient bientôt jouer pour l’AC Milan. Markus Krösche aurait du moins ce projet en tête.

Alors que Markus Krösche n’a pas encore officiellement pris ses fonctions à l’AC Milan, il préparerait déjà deux opérations spectaculaires. Selon la presse italienne, le futur directeur sportif s’intéresserait à Bruno Fernandes (Manchester United) ainsi qu’à Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).

Le Corriere dello Sport affirme que Krösche travaillerait déjà à une arrivée de Fernandes dès cet hiver. Le capitaine de United, dont le contrat expire cet été, serait ouvert à un transfert et pourrait aussi envisager de retravailler avec l’entraîneur Ruben Amorim.

Le contrat de Fernandes comporte toutefois une option de prolongation d’un an. De plus, Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur des Red Devils de nouveau en crise, a récemment été clair : « Bruno est notre capitaine et un joueur important. » Le joueur de 32 ans s’était auparavant brouillé pendant un temps avec son prédécesseur, Michael Carrick.

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Des rumeurs ont ensuite circulé selon lesquelles Fernandes aurait pour l’instant complètement suspendu les discussions autour d’un nouveau contrat. Il préférerait attendre de voir comment débute sa collaboration avec Pochettino, rapportait le tabloïd anglais Sun.

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AC Milan : Ermedin Demirovic également dans le viseur ?

La priorité absolue de Milan cet hiver serait toutefois, selon les informations qui circulent, de recruter un nouvel attaquant. D’après Tuttosport, Demirovic serait une option moins coûteuse qu’Endrick (Real Madrid) et Nicolo Tresoldi (FC Bruges). Ces deux joueurs coûteraient environ 70 millions d’euros chacun et sont associés aux Rossoneri depuis un certain temps déjà.

Le contrat de Demirovic à Stuttgart court jusqu’en 2028 et rien n’indique actuellement qu’il sera prolongé. D’autant que de nombreux autres contrats arriveront à échéance à Stuttgart cet été-là , certains étant jugés plus prioritaires. Cela donnerait à Milan bon espoir de négocier un accord avantageux. Krösche entretient en outre d’excellents liens en Bundesliga grâce à son parcours professionnel, après avoir quitté l’Eintracht Francfort à sa demande il y a seulement quelques semaines.

Getty Images

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Pourquoi des rumeurs ont-elles circulé cet été au sujet d’Ermedin Demirovic ?

Dès cet été, le recrutement de Dzenan Pejcinovic pour plusieurs millions avait alimenté de persistantes rumeurs de départ concernant Demirovic , annoncé du côté de Galatasaray Istanbul. Le Bosnien a toutefois choisi de rester et a depuis obtenu davantage de temps de jeu que la recrue, qui n’a pas encore trouvé la réussite.

Outre Milan et le grand club turc, toujours intéressé, des équipes de Premier League suivraient également la situation du joueur de 28 ans.