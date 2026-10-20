Vangelis Pavlidis n’est pas de ceux à qui la réussite a souri très tôt. Il n’a pas suivi un chemin tout tracé pour arriver là où il en est aujourd’hui : avant-centre titulaire d’un immense club comme Benfica Lisbonne et l’un des meilleurs buteurs d’Europe. Il a au contraire dû faire quelques détours. C’est précisément ce qui rend le parcours du Grec, qui aurait désormais même suscité l’intérêt du grand FC Barcelone et de Tottenham Hotspur, en difficulté, si passionnant.

« À Bochum, il n’aurait pas réussi à franchir le cap », déclarait il y a quelque temps à 90PLUS Thomas Reis, actuellement entraîneur du grand club turc de Trabzonspor et ancien entraîneur de Pavlidis avec les moins de 19 ans du VfL, au sujet de son ancien protégé. Pavlidis a su très tôt qu’il voulait réussir dans le football. Dès son plus jeune âge, il avait aussi compris qu’il devrait pour cela faire des sacrifices et en faire plus que tous les autres.

« Les buts sont une question de travail. Marquer n’a rien d’évident. Chaque séance supplémentaire aide à gagner en précision. Pour cela, il faut s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner. » Celui qui est aujourd’hui une star de Benfica travaillait déjà dur à son rêve de devenir professionnel à l’adolescence. Pour le réaliser, il a quitté sa ville natale de Thessalonique peu après son 16e anniversaire. Il y jouait pour le petit club de Bebides 2000 avant de tenter sa chance en Allemagne. « Les débuts ont été difficiles », se souvenait Pavlidis auprès de 90PLUS en évoquant le commencement de son aventure à Bochum en 2015.

Vangelis Pavlidis a vite trouvé ses marques à Bochum

Cette décision courageuse s’est logiquement accompagnée de difficultés d’adaptation. Un autre pays, une langue étrangère, un football plus intense. Mais Pavlidis faisait déjà preuve d’une grande capacité d’adaptation. Il a rapidement trouvé ses marques et s’est fait remarquer avec onze contributions décisives (six buts et cinq passes décisives) lors des neuf matches qu’il a disputés avec les moins de 17 ans du VfL Bochum en 2014-2015. Son passage chez les moins de 19 ans s’est ensuite fait sans accroc. Malgré son jeune âge, Reis en a immédiatement fait un titulaire. Il a marqué des buts et a même pu faire ses débuts professionnels en 2. Bundesliga en mai 2016, à 17 ans.

Pavlidis comptait parmi les plus grands espoirs du centre de formation de Bochum. Lors de sa deuxième année avec les moins de 19 ans, il a même connu sa première titularisation avec l’équipe de deuxième division. Mais, pour en revenir à l’avis de son ancien mentor Reis, il s’est retrouvé face à un dilemme au moment de passer durablement des équipes de jeunes aux professionnels à Bochum : en 2015, le VfL avait supprimé son équipe réserve, qui n’a été recréée qu’en 2024. À l’époque, Pavlidis avait quitté les moins de 19 ans sans pouvoir encore espérer jouer régulièrement avec les professionnels. Il lui manquait tout simplement des occasions de jouer.

Quand Vangelis Pavlidis a-t-il joué pour le BVB ?

Il tombait donc bien que Dortmund soit proche de Bochum et qu’il y ait aussi un lien personnel avec le Borussia. Jan Siewert, qui avait entraîné Pavlidis chez les moins de 19 ans de Bochum lors de sa deuxième année dans cette catégorie, avait pris les rênes de l’équipe réserve du BVB à l’été 2017. Comme il connaissait et appréciait beaucoup Pavlidis, il a fait venir l’attaquant en prêt chez les moins de 23 ans du Borussia début 2018.

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Ses débuts se sont plutôt bien passés. Le Grec s’est immédiatement imposé comme titulaire, a accumulé un temps de jeu précieux et a marqué quatre buts lors de ses sept premiers matches de Regionalliga. Mais la saison suivante a été moins heureuse, car un homme qui vaut aujourd’hui 250 millions est apparu pour la première fois dans l’histoire de l’ascension de Pavlidis : Alexander Isak.

Arrivé au BVB en 2017 à l’âge de 17 ans avec une réputation déjà flatteuse, le Suédois n’a, comme chacun sait, jamais percé à Dortmund. Durant la première moitié de la saison 2018-2019, Isak a beaucoup joué avec la réserve, simplement pour avoir du temps de jeu. L’entraîneur Siewert aurait sans doute aimé continuer à miser pleinement sur Pavlidis, mais Isak lui a tout bonnement été préféré. Pavlidis s’est donc de plus en plus souvent retrouvé dans un rôle de joker, ne jouant parfois que quelques minutes, voire pas du tout. Il n’avait plus de rythme. Et peu avant que son mentor Siewert ne quitte le BVB II pour Huddersfield, Pavlidis a lui aussi quitté Dortmund, en janvier 2019.

Il n’est toutefois pas retourné à Bochum : il a été prêté une nouvelle fois. Il a pris la direction des Pays-Bas, convaincu de pouvoir jouer en première division avec Willem II. Un pari totalement réussi, même si Alexander Isak aurait aussi pu lui barrer la route en Eredivisie. L’actuel joueur de Liverpool, dont les transferts ont déjà représenté près de 250 millions d’euros au total (246,1 millions exactement) et pour lequel les Reds ont à eux seuls déboursé la somme considérable de 145 millions d’euros en 2025, a rejoint Willem II en prêt lui aussi, précisément une semaine après Pavlidis.

Vangelis Pavlidis et Alexander Isak ont fait sensation ensemble à Willem II

Mais alors qu’Isak avait freiné la progression de Pavlidis dans la réserve de Dortmund, il y avait souvent de la place pour les deux à Willem II. En Eredivisie, ils ont formé un duo offensif remarquablement complémentaire. Ils évoluaient soit ensemble à la pointe de l’attaque, soit l’un des deux se décalait sur une aile. Il arrivait aussi que Pavlidis débute sur le banc avant de se montrer convaincant dans un rôle de joker.

Quoi qu’il en soit, ses performances ont largement suffi à convaincre Willem II de le recruter définitivement après le départ d’Isak pour la Real Sociedad, au bout de six mois. À l’été 2019, Willem II n’a versé que 250 000 euros d’indemnité de transfert à Bochum pour Pavlidis. Un peu plus de sept ans plus tard, l’international grec vaut plusieurs fois cette somme et dispose à Benfica d’une clause libératoire de 100 millions d’euros.

De 250 000 euros à 100 millions d’euros : voilà qui ressemble à une ascension fulgurante. Et c’est bien ainsi que se sont déroulées les dernières années de Pavlidis. Lors de sa première saison complète à Willem II, il est devenu incontournable à la pointe de l’attaque. Ses buts ont largement contribué à la cinquième place obtenue en 2020 par le club historique de Tilburg, son meilleur classement depuis sa deuxième place en championnat en 1999.

Vangelis Pavlidis et son but qui rappelait Zlatan Ibrahimovic

Pavlidis a également marqué régulièrement en 2020-2021, attirant encore davantage l’attention de clubs plus ambitieux, avant de terminer la saison en beauté. Lors de la dernière journée, en mai 2021, l’ancien joueur de Bochum a inscrit, lors d’une victoire 2-1 contre Fortuna Sittard, un but rappelant le légendaire exploit individuel de Zlatan Ibrahimovic pour l’Ajax face au NAC Breda en 2004.

Servi dos au but à 25 mètres de la cage, Pavlidis s’est débarrassé de son adversaire, s’est retourné puis a éliminé trois autres joueurs de Sittard, laissant certains d’entre eux sur place, avant de conclure d’un lob désinvolte à cinq mètres du but. Un exploit individuel incroyable qui a valu à Pavlidis d’être nommé quelques mois plus tard pour le prix Puskas de la FIFA, qui récompense le plus beau but de l’année dans le monde.

À 22 ans, l’avant-centre pur a franchi une nouvelle étape dans sa carrière à l’été 2021, en rejoignant l’AZ Alkmaar pour 2,5 millions d’euros. Il y a poursuivi sa progression sans interruption, acquis de l’expérience sur la scène internationale et terminé meilleur buteur d’Eredivisie en 2024 avec 29 réalisations. « Il a cette immense volonté de toujours s’améliorer et c’est ce qui explique sa réussite actuelle. Je le crois tout à fait capable de rejoindre l’un des cinq grands championnats », déclarait son mentor Siewert au printemps 2024 à propos de Pavlidis, qui était alors apparemment courtisé par des clubs ambitieux de Bundesliga, mais surtout de Premier League.

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Il n’a finalement pas rejoint l’un des cinq grands championnats. Pavlidis a toutefois signé à Benfica à l’été 2024, rejoignant ainsi un club de stature mondiale qui lui garantit habituellement de jouer la Ligue des champions. Prouver aussi ses qualités de buteur dans cette compétition était le prochain grand objectif du natif de Thessalonique. Il l’a rapidement atteint : il a inscrit sept buts en Ligue des champions en 2024-2025.

Vangelis Pavlidis : courtisé par le FC Barcelone après son triplé ?

Avec notamment le but de la victoire 1-0 au match aller, puis un but et une passe décisive lors du match retour conclu sur le score de 3-3 contre l’AS Monaco, Pavlidis a joué un rôle majeur dans la qualification de Benfica à l’issue des barrages. Le club a ainsi pu défier le FC Barcelone en huitièmes de finale. Les Portugais ont certes eu le dessous, mais au Barça, c’est sans doute la spectaculaire victoire 5-4 obtenue quelques semaines plus tôt lors de la phase de ligue qui est restée le plus nettement dans les mémoires. Et avec elle, surtout, Pavlidis, qui avait inscrit trois buts contre le grand club espagnol lors de cette rencontre.

Il n’est donc pas étonnant que Barcelone ait envisagé de recruter Pavlidis l’été dernier. Les Catalans l’auraient considéré comme une solution de repli pour la pointe de l’attaque, après que leurs démarches pour recruter leur cible prioritaire Julian Alvarez (Atlético de Madrid) se sont révélées sans perspective de succès.

Rien ne dit que les choses auraient été différentes avec Pavlidis. Le buteur est en effet sous contrat à Lisbonne jusqu’en 2029, sa clause libératoire de 100 millions d’euros est élevée et Benfica n’envisageait absolument pas de céder l’un de ses joueurs les plus importants lors du dernier mercato. Mais la situation pourrait désormais évoluer. Selon A Bola , les Spurs, en difficulté et de nouveau englués dans le bas du classement, ont fait de Pavlidis leur priorité absolue pour l’hiver. Rien d’étonnant au vu des statistiques impressionnantes du Grec, auteur de 15 buts en 15 matches officiels, et des difficultés de l’attaque des Spurs (6 buts en 7 matches de championnat).

À 27 ans, Pavlidis entre seulement dans les meilleures années de sa carrière de footballeur. Il a donc encore le temps de rejoindre un jour l’un des cinq meilleurs championnats du monde. Au fil de son parcours à travers l’Europe, commencé à 16 ans à Bochum.