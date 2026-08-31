Le Français Karim Benzema, ancien attaquant d'Al-Hilal, est sorti de son silence pour la première fois après son départ surprise des rangs du « Zaïm », le club ayant annoncé la résiliation de son contrat à l'amiable, une décision intervenue en même temps que le recrutement de l'Anglais Ollie Watkins, en provenance d'Aston Villa.

Benzema a publié un message sur son compte de la plateforme « X », dans lequel il a évoqué la fin de son passage à Al-Hilal, sans révéler clairement sa prochaine étape ni trancher la polémique liée à son avenir footballistique, notamment alors que des informations ont circulé ces dernières heures autour d'une éventuelle décision de prendre sa retraite.

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L'attaquant français a déclaré dans son message : « Un chapitre de ma carrière touche à sa fin. Je suis reconnaissant envers Al-Hilal, mes coéquipiers, le staff technique, les supporters et chaque personne au sein du club pour le temps que nous avons passé ensemble. »

Et Benzema d'ajouter : « Je souhaite à Al-Hilal toute la réussite pour l'avenir, et Dieu merci pour tout », un message porteur d'une tonalité d'adieu manifeste, mais qui, dans le même temps, ne contenait aucune allusion explicite au club vers lequel il pourrait rejoindre ni à la question de savoir s'il poursuivra sa carrière sur les terrains.

Le commentaire de Benzema intervient quelques jours après les développements rapides qu'a connus son dossier, son départ d'Al-Hilal étant devenu une réalité officielle après que les deux parties sont parvenues à un accord pour résilier le contrat à l'amiable, tandis que le club s'est déplacé dans l'autre sens et a bouclé le recrutement de Watkins, confirmant ainsi sa volonté de reconstruire sa ligne offensive.

L'avenir de Benzema avait suscité une large polémique au cours de la dernière période, notamment avec les évocations d'un possible retour dans un autre club de la Roshn League, ou d'une quête d'une expérience hors d'Arabie saoudite, avant que n'apparaissent également des rapports faisant état d'une éventuelle retraite définitive du football, des informations sur lesquelles le joueur n'a pas encore tranché sa position à ce jour.

Ainsi, lors de sa première apparition après le départ, Benzema s'est contenté de remercier Al-Hilal, ses coéquipiers et ses supporters, sans dévoiler le chapitre suivant de sa carrière, laissant toutes les possibilités ouvertes devant l'un des attaquants les plus marquants de sa génération, désormais face à une décision importante concernant son avenir après la fin de son expérience avec le « Zaïm ».