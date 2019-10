Retraite - Michel Bastos raccroche les crampons à 36 ans

Après une dernière expérience à l'America MG au Brésil, le milieu offensif passé par Lille et Lyon en France a décidé d'arrêter sa carrière.

Michel Bastos a décidé de raccrocher les crampons ce mardi à 36 ans. L'ancien milieu de terrain du LOSC et de l'Olympique lyonnais a décidé d'arrêter sa carrière après une ultime expérience chez lui, au , du côté de l'America MG. Il a connu dix sélections avec le Brésil (un but). En , Michel Bastos a disputé 196 rencontres pour 50 buts inscrits et 30 passes décisives.

L'ancien Lyonnais Michel Bastos (2009-2013) a annoncé sa retraite footballistique.

Faites-vous plaisir avec quelques uns des ses buts pic.twitter.com/FyiWmdw1JE — Olympique Lyonnais (@OL) October 8, 2019

Le puissant gaucher a également porté les couleurs en Europe de l'AS Rome et .

À noter qu'au tout début de sa carrière, le natif de Pelotas a joué pour le Rotterdam et l'Excelsior, avant de repartir au Brésil pour rebondir.

Après une aventure dans le Golfe persique, du côté d'Al-Ain FC, le Brésilien avait décidé de rentrer au pays en portant successivement les couleurs de Sao Paulo, Recife, Palmeiras et enfin l'America MG.