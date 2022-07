Retraite, LAFC, Pays de Galles... Tout savoir sur l'avenir de Gareth Bale

L'ex-star du Real Madrid pense que son nouveau club pourrait l'aider à prolonger sa carrière internationale.

L'une des principales raisons pour lesquelles Gareth Bale a choisi de venir au Los Angeles FC était la recherche de temps de jeu avant la Coupe du monde. Cependant, la star galloise affirme qu'il ne prévoit pas que son séjour à Los Angeles soit de courte durée, car il pense pouvoir rester un joueur clé pour son pays en vue du prochain Euro.

Objectif Euro 2024

Gareth Bale est prêt à mener le Pays de Galles à la Coupe du monde de cet automne, ce qui constitue la première apparition du pays sur la plus grande scène du jeu depuis 1958. Et, après avoir mené le Pays de Galles en demi-finale de l'Euro 2016 et en huitième de finale l'été dernier, il souhaite également rester impliqué pour le tournoi en Allemagne en 2024.

"Je suis prêt à tout ici", a déclaré Bale lors de sa conférence de presse d'introduction à Los Angeles. "J'ai encore 32 ans, donc j'ai encore de nombreuses années devant moi. Je ne suis pas venu ici juste pour être ici pendant six mois ou 12 mois, je suis venu ici pour essayer d'être ici aussi longtemps que possible. Je veux faire aussi bien que possible. Je veux essayer de laisser ma marque dans ce championnat et dans cette équipe".

"Jouer un grand rôle à Los Angeles"

"Je me réjouis de l'avenir. Ce n'est pas seulement une affaire de courte durée, comme je l'ai dit, et cela me donne aussi la meilleure opportunité de continuer jusqu'aux prochains Euros, peut-être plus loin. Donc mon plan est de travailler vraiment dur. Le club dispose d'une excellente équipe physique, d'un personnel médical et d'un personnel performant sur le terrain d'entraînement et, oui, nous avons un excellent plan pour me remettre à niveau et, je l'espère, durer aussi longtemps que possible", a ajouté le Gallois.

"Je ne suis pas venu ici pour le court terme. Je veux faire ma marque, honnêtement. Je pense que le fait d'être ici me donne la meilleure chance possible d'aller à l'Euro, et on ne sait jamais, peut-être un de plus. C'est mon objectif. Je sens que je suis ici pour jouer un grand rôle", a conclu Gareth Bale. LAFC a annoncé en juin que le club avait signé Bale, qui a rejoint le club avec un contrat initial d'un an avec une option de prolongation.

La star galloise ne prend pas de place de joueur désigné, tout comme son nouveau coéquipier Giorgio Chiellini, car le club a signé deux stars de renommée mondiale pour un prix réduit. Le LAFC a donc la possibilité de s'imposer comme l'équipe à battre en MLS, et Bale affirme qu'il a bien l'intention d'aider le club à y parvenir, tant sur le terrain qu'en dehors.

"Cela me semblait être la destination à être, juste un projet excitant, un club en pleine croissance", a déclaré Bale. "Évidemment, ils vont bien en ce moment et la ville n'est pas mal non plus ! C'est juste un projet excitant dont je veux faire partie. Je veux essayer de contribuer à la croissance du football aux États-Unis et en faire partie. Je veux essayer d'aider les jeunes à grandir. J'ai parlé à quelques-uns d'entre eux ce matin et si je peux les aider de quelque manière que ce soit, je le ferai".

"Je pense que pour les joueurs qui ont vécu beaucoup de choses dans leur carrière, je pense que nous avons la responsabilité de faire progresser le jeu dans le monde entier, donc cela joue aussi un grand rôle", a ajouté le Gallois. Bale a pris part à sa première séance d'entraînement lundi, alors qu'il s'adapte désormais à la vie en MLS.