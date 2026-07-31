Khaled Al-Ghamdi, ancien président d'Al-Ahli, a reçu un nouveau soutien dans la course à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en raison du retrait surprise de l'un de ses concurrents.

Al-Ghamdi avait annoncé sa démission de son poste de président d'Al-Ahli afin de se porter candidat à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal, qui avait démissionné après l'élimination de la sélection en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le journal saoudien Asharq Al-Awsat a indiqué que Moaid Al-Shehri, membre du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football, a renoncé à l'idée de se présenter au poste de président lors des prochaines élections, un jour avant la clôture des candidatures.

Le journal a précisé qu'Al-Shehri a pris cette décision surprise après avoir examiné la situation électorale dans son ensemble, estimant qu'il était nécessaire de laisser la place à de nouveaux dirigeants pour occuper le poste au cours de la prochaine période.

Le membre du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football a informé les membres de sa liste électorale de cette décision ce vendredi, mais il a souligné qu'il pourrait se présenter à l'un des prochains scrutins, lorsque le moment sera opportun.

Selon Asharq Al-Awsat, Al-Shehri était le candidat le mieux placé pour remporter la présidence de la Fédération saoudienne de football, puisqu'il bénéficiait du soutien de 30 voix sur 49 au sein de l'assemblée générale.

Ainsi, la course électorale se limite désormais largement à un duel entre Khaled Al-Ghamdi et Badr Al-Ruzaiza, ancien président du club d'Al-Qadisiyah, même si le journal donne l'avantage à ce dernier pour prendre la tête du football saoudien au cours des quatre prochaines années.

Il convient de rappeler que les élections de la Fédération saoudienne de football se tiendront le 30 août prochain, afin de désigner le successeur de Yasser Al-Misehal, qui est resté en poste pendant sept années complètes.