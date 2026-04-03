Retrait de points ou relégation… L'autorité de surveillance financière prend le club Al-Nasr au dépourvu avec une décision inattendue

Des informations parues dans les médias ont révélé une nouvelle choquante pour le club saoudien Al-Nassr : la commission de surveillance financière devrait prendre des mesures de contrôle dans les prochains jours afin d'examiner la situation financière de l'équipe, notamment en ce qui concerne les dépenses engagées, une initiative qui pourrait avoir des répercussions sur la gestion du « Club mondial » et sa stabilité financière à venir.

Ces informations font suite à la large victoire 5-2 remportée vendredi soir contre Al-Najma, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Selon l'émission « Nadina », la commission de contrôle financier a placé le club Al-Nasr sous « surveillance renforcée », une décision qui pourrait avoir des répercussions sur les futurs contrats du club.

À ce sujet, le conseiller juridique Ahmed Al-Sheikhi a déclaré au programme « Nadina » : « La mise sous surveillance renforcée du club Al-Nasr n’est pas une mesure ordinaire, car le club devra obtenir une autorisation préalable avant de signer avec tout joueur ou entraîneur dont le contrat dépasse 500 000 riyals. »

Il a ajouté : « En cas de non-respect, le club s'exposera à des sanctions de la part de la fédération pouvant aller jusqu'à un retrait de points ou une relégation en première division. »

Ces informations ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux, les supporters estimant que le club n'a pas dépensé autant d'argent que les autres clubs.