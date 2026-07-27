La Ligue saoudienne de football professionnel est revenue sur l'une des décisions les plus controversées de ces derniers temps, après avoir décidé de reporter l'application des dispositions de l'article 13.1 du règlement de la compétition, relatives à l'enregistrement des jeunes joueurs, une mesure intervenue à la suite d'une vaste vague de contestations qui a accompagné l'annonce de la nouvelle réglementation.

La Ligue a décidé de reporter l'entrée en vigueur de l'article qui exige que la liste supplémentaire de jeunes joueurs ne comprenne que des joueurs saoudiens ou nés dans le Royaume, son application ne débutant qu'à partir de la saison 2028-2029 au lieu de la date fixée précédemment.

La Ligue a expliqué que cette décision découlait de sa volonté de travailler conjointement avec les clubs et de leur accorder le temps nécessaire pour réorganiser leurs plans de recrutement, en conformité avec les politiques visant à développer le football saoudien et à améliorer l'environnement de la compétition.

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Elle a affirmé dans son communiqué que cette modification ne représentait pas un renoncement aux objectifs du projet, mais accordait aux clubs une période transitoire leur permettant de s'adapter aux nouvelles réglementations, tout en préservant la stabilité de la compétition et sans nuire à leurs plans techniques et d'investissement.

La Ligue a ajouté que la mise à jour du règlement visait avant tout à organiser les listes de joueurs et à protéger le mécanisme d'enregistrement, en plus de soutenir la participation des joueurs saoudiens et des joueurs nés dans le Royaume avec l'équipe première et les catégories de jeunes, ce qui constitue l'un des axes principaux du développement des talents nationaux.

La Ligue a conclu en affirmant que l'adoption du nouveau calendrier garantira une application plus efficace de la décision et permettra d'établir un équilibre entre les aspects réglementaires et les besoins des clubs, au service des objectifs de développement du Championnat saoudien à long terme.

Ces derniers jours avaient été marqués par une attitude de rejet et de colère de la part de certains clubs à l'égard de la Ligue, avant que la décision ne soit finalement retirée.